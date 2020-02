Bande-annonce et date de la première de la saison 3 pour “ The Last O.G ” de TBS – Blackfilm

TBS a annoncé que la saison trois première de sa sitcom à succès Le dernier O.G., avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish sera diffusé le mardi 7 avril, indique la date limite.

Co-créé et produit par le lauréat d’un Oscar Jordan Peele, Le dernier O.G. est classé sitcom n ° 1 du câble depuis son lancement en 2018.

Dans la saison 3, après avoir purgé sa peine à la maison de transition et avoir fait exploser son camion de nourriture, Tray (Morgan) est obligé de trouver un nouvel endroit pour vivre et de nouvelles formes de revenus. Il atterrit dans Brooklyn embourgeoisé avec une foule de voisins branchés et branchés, où il commence à faire des visites à pied de la «légende du capot» de la ville qui change pour toujours autour de lui. Pendant ce temps, l’ex-petite amie de Tray, Shay (Haddish), se voit offrir l’opportunité d’affaires d’une vie, ce qui pourrait signifier de grands changements pour toute la famille.

Ryan Gaul, Allen Maldonado, Taylor Mosby, Dante Hoagland, Bresha Webb, Anna Maria Horsford, Derek Gaines et Guirlande Joel Marsh reviendra tous pour la saison trois.

Les invités de cette saison incluent Mike Tyson, Katt Williams, J.B.Smoove, Sasheer Zamata, Marla Gibbs, John Amos, Zach Cherry, Chelsea Frei, Lord Jamar, Clifton Powell, Roy Wood Jr., H. Michael Croner et Andrew Richardson, avec des apparitions de Karrueche Tran et Chris Bosh.

Le dernier O.G. est un exécutif produit par Morgan; Peele pour Monkeypaw Productions; Eric Tannenbaum et Kim Tannenbaum pour The Tannenbaum Company; Joel Zadak des artistes d’abord; Keenen Ivory Wayans, Carl Jones, et Steve Ast. Les co-producteurs exécutifs comprennent Jason Wang pour The Tannenbaum Company et Win Rosenfeld pour Monkeypaw Productions.