Bande-annonce et date de première pour la saison 2 de Black Time de Showtime – Blackfilm

(L-R): Regina Hall comme Dawn, Don Cheadle comme Mo, Andrew Rannells comme Blair et Paul Scheer comme Keith dans BLACK MONDAY. Crédit photo: Kurt Iswarienko / SHOWTIME.

SHOWTIME a annoncé que la deuxième saison de dix épisodes de sa célèbre série comique LUNDI NOIR fera ses débuts avec des épisodes consécutifs chaque semaine à partir de Dimanche 15 mars de 10 h à 23 h ET / PT. La série est produite par l’exécutif nominé aux Emmy® et lauréat du Golden Globe Award Don Cheadle, qui joue avec deux fois nominé aux Tony Awards et gagnant d’un Grammy® Andrew Rannells (Les filles), Regina Hall (Little, Girls Trip) et lauréate du Screen Actors Guild® Award Paul Scheer (Veep). La série est créée par des showrunners et des producteurs exécutifs David Caspe (Happy Endings) et Jordan Cahan (La fille de mon meilleur ami). Nominés aux Emmy Seth Rogen et Evan Goldberg (Good Boys, The Boys) servent de producteurs exécutifs. L’annonce a été faite aujourd’hui par Gary Levine, président de Entertainment, Showtime Networks Inc., lors de la Winter Press Tour de la Television Critics Association. La nouvelle bande-annonce est publiée ci-dessous.

BLACK MONDAY est une coproduction entre SHOWTIME et Sony Pictures Television. La première saison de la série a suivi Maurice «Mo» Monroe (Cheadle) alors que lui et son groupe d’outsiders affrontaient le club bleu des vieux garçons de 1987 à Wall Street, menant finalement au plus grand krach boursier de l’histoire, AKA Black Lundi. Des amis sont devenus des ennemis, les commerçants sont devenus des traîtres et deux personnes sont mortes. Cette saison se concentre sur les conséquences: comme nous commençons, Dawn (Hall) et Blair (Rannells) sont les patrons maintenant, apprenant rapidement que lourde est la tête qui porte la couronne, surtout lorsque cette tête cherche constamment par-dessus son épaule pour Mo, qui est en fuite avec Keith (Scheer). Qui descendra pour le crash? Qui descendra pour les meurtres? Qui descendra pour avoir fauché Mo? Tout sera dévoilé dans la saison deux.

Les invités de la saison 2 incluent Tuc Watkins (The Boys In the Band) en tant que membre du Congrès Harris, une des principales voix de la majorité morale; juin Diane Raphael (Grace et Frankie) comme sa femme ultra-conservatrice, Corkie; Dulé Hill (Costumes) en tant que Marcus Wainwright III, président du Fonds des bourses afro-américaines; et Patrick Fabian (Mieux appeler Saul) en tant que gouverneur de New York Putnam. Les invités récurrents incluent Yassir Lester (Faire l’histoire), Ken Marino (Été américain chaud et humide), Horatio Sanz (Lueur) et Casey Wilson (Mme Fletcher, Happy Endings).

