Bande-annonce et photos sur Apple TV + Beastie Boys Story – Blackfilm

Apple TV + a publié la bande-annonce de Spike Jonze, lauréat d’un OscarProchain documentaire Beastie Boys Story, qui sera toujours diffusé Apple TV + à regarder le 24 avril. Le film était censé avoir une sortie en salles IMAX le 3 avril, mais a été abandonné en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures de théâtre à l’échelle nationale.

Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous raconte une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, le cinéaste Spike Jonze. “Beastie Boys Story” devrait être présenté dans la foulée du 26e anniversaire de la sortie de l’album n ° 1 des Beastie Boys en 1994, “Ill Communication”. Le film réunit Beastie Boys et le réalisateur Spike Jonze pendant plus de 25 ans après avoir réalisé le clip du single à succès immortel de l’album, «Sabotage».

“Beastie Boys Story” est produit par le lauréat d’un Grammy Award Jason Baum et Amanda Adelson, aux côtés du réalisateur et écrivain Spike Jonze, et du producteur exécutif produit par Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton. Losel Yauch, Frances Yauch et Jonah Hill servent de co-producteurs exécutifs.Le film est produit pour Apple par Fresh Bread et Pulse Films en association avec Polygram Entertainment.

