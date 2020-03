Bande-annonce finale à Scoob! – Blackfilm

Warner Bros.Animation a publié la deuxième et dernière bande-annonce du prochain redémarrage en salle de l’emblématique franchise de dessins animés Hanna-Barbera Scoob !, écrit par Matt Lieberman (The Addams Family) et réalisé par Tony Cervone (Space Jam).

Le film suivra le groupe de résolution de mystères car ils doivent faire équipe avec d’autres personnages de l’univers Hanna-Barbera pour sauver le monde du supervillain Dick Dastardly.

Le casting comprend une nouvelle génération de «gamins d’ingérence» avec Zac Efron comme Fred Jones, Amanda Seyfried comme Daphne Blake, Will Forte comme le meilleur ami de Scooby-Doo, Norville “Shaggy” Rogers, Gina Rodriguez comme Velma Dinkley, Tracy Morgan en tant que capitaine Caveman, et Frank Welker comme Scooby-Doo.

Nominé aux Oscars Mark Wahlberg (The Fighter, The Departed) et nominé aux Golden Globe Jason Isaacs (The State Within, The OA) ont également été interprétés dans les rôles de super-héros Blue Falcon et méchant Dick Dastardly. La paire rejoindra le précédent annoncé Ken Jeong comme Dynomutt et Kiersey Clemons comme Dee Dee Sykes.

Le projet, produit par Chris Columbus, Charles Roven, Richard Suckle et Allison Abbate, ramènera ces enfants embêtants et leur copain Scooby, qui ont tous été vus pour la dernière fois sur grand écran lors du raté en direct de Scooby-Doo 2 en 2004: Monster’s Unleashed.

Scoob devrait sortir en salles le 15 mai 2020.