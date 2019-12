Bande-annonce "Haute fidélité". La série

Le jour de l'arrivée de Sal Valentn à Hulu«Haute fidélité» (High Fidelity), une nouvelle série télévisée basée sur le film réalisé par Stephen Frears pour Touchstone Pictures en 2000.Zoe Kravitz ('Mad Max: Fury sur la route') stars de la série dont la première avancée est désormais disponible ci-dessous.

La série est une réinvention du film basé, à son tour, sur un roman de 1995 de Nick Hornby, avec Kravitz jouant le rôle que John Cusacken a joué le film original. La première saison a 10 épisodes racontant l'histoire d'un point de vue féminin, avec Kravitz jouant un musicien fantastique et propriétaire d'un magasin de disques obsédé par la culture pop et les cinq listes principales.

Pendant ce temps, Jake Lacy joue Clyde, un gars très cool qui déménage de Los Angeles à New York et cherche sa place dans sa nouvelle ville. Malgré le manque d'intérêt de Clyde pour la musique, son côté ouvert et amusant suscite un certain intérêt pour Rob (Kravitz).

Cette fois, ce seront Veronic West et Sarah Kucserka qui écriront la nouvelle histoire basée à la fois sur le film et le livre. Les deux essaient de garder quelques détails de base de l'intrigue (par exemple, que le protagoniste possède un magasin de musique où il partage des détails de sa vie), bien qu'il y aura des changements importants en tant que personnage principal, dans ce cas, une femme, et la langue, qui dim.

Kravitz, fille du musicien et acteur Lenny Kravitz et de l'actrice Lisa Bonet (qui a participé au film), également productrice exécutive du projet, ainsi que ses créateurs Veronic West et Sarah Kucserka et Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg de Midnight La radio

