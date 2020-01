Bande-annonce “Horse Girl”, avec Alison Brie

Netflix a publié la bande-annonce officielle du film dramatiqueFille de cheval‘, un film avec Alison Brie (‘ The Disaster Artist ‘) dans le rôle de Sarah, une femme dont la vie tranquille change soudainement quand elle se trouve en difficulté pour garder le contrôle de sa propre réalité.

Ce thriller psychologique sombre avec des touches d’humour sera présenté en première mondiale le 27 janvier au Festival du film de Sundance 2020, pour le 7 février arriver exclusivement sur la chaîne de streaming.

Sarah (Alison Brie) est une jeune femme particulière avec une faiblesse pour les chevaux et aime l’artisanat et la série surnaturelle policacas. Sa vie est modifiée lorsque des rêves lucides et étrangement surréalistes perturbent sa journée, car Sarah devra mettre tout en œuvre pour distinguer ses visions de la réalité.

Avec le candidat aux Golden Globe, Alison Brie, le film met en vedette Debby Ryan, John Reynolds, Molly Shannon, John Ortiz, Paul Reiser, Jay Duplass, Robin Tunney, Matthew Gray Gubler, Meredith Hagner et Dylan Gelula. Jeff Baena (qui a déjà réalisé Brie dans ‘In Sin’ et ‘Joshy’) est le réalisateur du film et également scénariste avec Alison Brie elle-même.

Le film est produit par Mel Eslyn, Alana Carithers, Baenay Brie, avec les frères Jay et Mark Duplass comme producteurs exécutifs.

