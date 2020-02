Bande-annonce “Last and First Men”, le premier et dernier film de Jhann Jhannsson

Grâce à IndieWire, nous obtenons la bande-annonce officielle de «Derniers et premiers hommes», le premier et dernier film en tant que réalisateur des îles du compositeur et musicien Jhann Jhannsson, malheureusement décédé le 9 février 2018 à 48 ans.

Personne n’apparaît dans ce documentaire, mais trois protagonistes très particuliers s’y distinguent: les témoignages du brutalisme yougoslave, la voix de Tilda Swinton et la musique de Jhannsson lui-même, compositeur entre autres des bandes sonores de ‘Sicario’ et ‘La arrivée ».

Jhannsson a enregistré différents courts métrages, souvent de nature expérimentale et avec des éléments visuels qu’il a ensuite utilisés dans ses œuvres musicales. L’idée de son premier long métrage est née en 2010, quand il s’est inspiré des photographies de Jan Kempenaers pour proposer ce qu’il a finalement été «Derniers et premiers hommes», un film qui rappelle des œuvres comme ‘Dead Slow Ahead’ ou ‘The Hidden City’ dans lesquelles des éléments de l’univers de Stanley Kubrick et Bla Tarr se rejoignent.

Une synthèse d’images et de sons, dans laquelle le passé le plus éloigné rencontre le futur le plus éloigné et qui sera présentée au monde dans quelques jours, le 25 février prochain, dans le cadre de la programmation de la prochaine édition du Festival de Berlin .

