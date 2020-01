Bande-annonce “Le procureur, le président et l’espagnol”, la nouvelle série non-fiction de Justin Webster

Un procureur enquêtant sur une attaque terroriste accuse le président argentin de complot avec Irn. Quatre jours plus tard, il est retrouvé mort dans la salle de bain de sa maison, avec une seule balle dans la tête. Alberto Nisman décède à Buenos Aires, mais l’onde de choc de la nouvelle de son mystérieux meurtre, ou suicide, atteint Israël, Irn et les États-Unis.

Avec 85 morts et des centaines de blessés, l’attaque contre le centre civique Judo AMIA en 1994 a été la plus grande attaque terroriste en Occident avant le 11 septembre et la pire attaque antisémite en dehors d’Israël depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant la mort de Nisman, l’enquête était déjà devenue l’un des plus anciens cas non résolus des Amériques.

Plusieurs services de renseignement étrangers, dont la CIA, le FBI et le Mossad, avaient participé à la recherche des coupables. Nisman était devenu célèbre en accusant le président d’Irn et d’autres hauts responsables irakiens d’être impliqués, mais ces dernières années, ses enquêtes avaient peu progressé.

«Le procureur, le président et les espagnols» est la nouvelle série non-fiction produite par JWProductions et dirigée par Justin Webster, responsable du célèbre «Mort à Len» Movistar + sera également dans notre pays fin 2016.

Cette nouvelle production originale, qui a été présentée dans la société lors du dernier Festival de Saint-Sébastien, passe en revue tous les détails de ce cas médical encore non résolu. Une histoire sur l’ambition et le pouvoir et sur les outils sombres utilisés pour l’exercer.

Les deux premiers épisodes de «Le procureur, le président et les espagnols» Ils seront diffusés le dimanche 12 janvier à 22 h 00 au Movistar CineDoc & Roll (composer le 31). Chaque semaine, deux nouveaux épisodes de première, disponibles tour à tour sur demande, pour compléter un total de six.

EPISODES

1. DANS LE LABYRINTHE

En juillet 1988, une voiture piégée explose à la porte de l’AMIA, l’Argentine Israel Mutual Association, faisant 85 morts et plus de 300 blessés. Les services secrets argentins, SIDE, désignent Hezbol. Les procureurs, dont Alberto Nisman, comprennent que l’attaque a eu la collaboration de policiers et de criminels corrompus pour mener à bien.

2. SUICIDE?

Le procureur Alberto Nisman semble mort dans la salle de bain de sa maison avec une balle dans la tête. Le procureur chargé de l’enquête, Viviana Fein, défend qu’il n’y a aucune indication de meurtre et maintient l’hypothèse d’une mort douteuse. Le lendemain, Nisman aurait impliqué la présidente argentine, Cristina Fernndez de Kirchner, dans le cas de l’attaque de l’AMIA. Jaime Stiuso, ancien directeur des services secrets, est une pièce maîtresse du puzzle.

3. L’ESPAGNOL ET LA TAXE

Les victimes de l’attaque déplorent l’absence de progrès dans la cause. La corruption met fin au premier procès de l’AMIA et les compagnons de Nisman sont interpellés. Nstor Kirchner arrive au gouvernement et décide de nettoyer le nid de corruption dans lequel se trouvent l’appareil judiciaire et les services secrets. Mais il abandonne et Stiuso devient le principal allié de Nisman, le tout nouveau procureur spécial nouvellement nommé pour l’affaire AMIA.

4. CINQ DAS

Alberto Nisman interrompt soudainement les vacances avec sa famille pour rentrer à Buenos Aires et dénoncer la présidente, Cristina Fernndez de Kirchner et le chancelier Hctor Timerman, dans l’affaire AMIA. Avant de se déclarer au Congrès, il s’enferme chez lui et demande une arme à son collaborateur, Diego Lagomarsino, pour se défendre. Cinq jours après la plainte et un jour seulement avant d’aller au Congrès apparaît mort.

5. HOMICIDE?

Diego Lagomarsino, l’assistant de Nisman, devient le principal suspect de sa mort. Ils découvrent des comptes bancaires en son nom et celui de Nisman aux États-Unis avec une justification en argent dur. L’enquête montre que le service de sécurité qui protège Nisman met 11 heures pour entrer dans l’appartement de la victime et la famille, sûre du meurtre, continue jusqu’à ce que le procureur Fein soit accusé de négligence et quitte le dossier.

6. MOUSSE PUISSANTE

Jaime Stiuso, l’ancien chef des services de renseignement, SIDE, rend l’enquête de Nisman invalide en niant un agent double, Alan Bogado, qui a servi Nisman pour dénoncer le président pour haute trahison. Le procureur Fein, loin de l’affaire, rappelle les appels des heures avant la mort de Nisman qui ont traversé les différents services de sécurité de l’Etat. Lagomarsino et les gardes du corps seront poursuivis pour la mort du procureur.