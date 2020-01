Bande-annonce “Little Fires Everywhere”, nouvelle série avec Kerry Washington et Reese Witherspoon

Hulu a sorti la bande-annonce de «Petits feux partout», épisode limité à 8 épisodes avec Reese Witherspoon dans le rôle d’Elena Richardson et Kerry Washington dans le rôle de Mia Warren. Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood, Joshua Jackson et Jesse Williams complètent le casting.

Basé sur «Petits feux partout», best-seller du New York Times écrit par Celeste Ng, la série suit les destins entrelacés d’une famille parfaite (les Richardson) et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui changent leur vie. L’histoire explore le vrai poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, la force féroce de la maternité et le danger de croire que le respect des règles peut empêcher le désastre.

Produit par Hello Sunshine of Reese Witherspoon, Simpson Street of Kerry Washington et ABC Signature Studios, Liz Tigelaar (‘Life Unexpected’, ‘Casual’) est le créateur, showrunner et producteur exécutif de cette série qui comprend également la production exécutive de Witherspoon , Washington, Lauren Levy Neustadter, Pilar Savone et Lynn Shelton.

Sa première américaine le 18 mars.

