Bande-annonce «Malmkrog», le nouveau Cristi Puiu

À travers Variety, nous faisons écho au lancement de la bande-annonce officielle de «Malmkrog», le nouveau film écrit et réalisé par le roumain Cristi Puiu, responsable il y a quatre ans de la merveilleuse ‘Sieranevada’ (dont je connais beaucoup ou que je connais …).

Inspiré par le travail «Les trois dialogues et l’histoire de l’Antéchrist» Du philosophe, telogo, poète, écrivain et critique littéraire russe, Vladimir Soloviev, le film se déroule dans un manoir de Transylvanie appartenant à un propriétaire aristocratique. Parmi de somptueux repas et jeux, les différents invités aisés et riches discutent de sujets aussi divers que le progrès et la morale, la mort … ou l’Antéchrist.

Au fur et à mesure que le débat se réchauffe, les divisions culturelles et de pensée de plus en plus évidentes entre eux commenceront à émerger, rendant le climat de plus en plus tendu.

Un film de 200 minutes (environ 25 minutes de plus que le ‘Sieranevada’ susmentionné) qui sera chargé d’inaugurer la section Rencontres de l’édition du Festival de Berlin qui commence cette semaine. Une nouvelle section compétitive, flambant neuve cette année 2020, qui se présente comme une plateforme pour promouvoir des œuvres audacieuses au niveau esthétique et structurel réalisées par des réalisateurs indépendants et innovants.

