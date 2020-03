Bande-annonce officielle complète pour «Dutch», un classique de la culture urbaine par Teri Woods – Blackfilm

A Manny Halley Production a publié la bande-annonce officielle du classique culte éclairé urbain DUTCH, basé sur le premier livre d’une trilogie épique de Teri Woods avec Lance Gross («La maison de Payne de Tyler Perry»), James Hyde («Monarca»), Tyrin Turner («Meet The Blacks»), Isabella Ferreira (“Orange est le nouveau noir”), Melissa Williams («L’ovale de Tyler Perry»), Macy Gray («Pour les filles de couleur») et Jeremy Meeks, (“Fidèle au jeu 2”) avec des apparitions de Michael Blackson (“Personne n’est dupe”), O.T. Genasis et Renny. DUTCH ouvre dans certains cinémas à l’automne 2020.

Dirigé par Preston Whitmore («This Christmas», «True To The Game»), DUTCH nous présente Bernard James, Jr. alias «Dutch» (Gross), un joueur qui utilisera tous les moyens nécessaires pour dominer les rues et au-delà. Pour les Néerlandais, la survie est le score ultime et la puissance est le plus haut mortel de tous. Lorsqu’il prend le contrôle de l’entreprise d’héroïne volée d’un seigneur de la drogue en Afrique, le néerlandais en fait rapidement l’empire de la drogue le plus redouté de la côte Est. Naturellement, il y a beaucoup d’ennemis armés et dangereux qui aimeraient l’abattre, y compris un héritier mafieux vengeur qui est également un DA ambitieux et ancien ami.

Dutch sait qu’en tant que cheville ouvrière de la drogue, sa vie est en jeu, ce qui le rend paranoïaque. Il commence à voir un ennemi dans tous ceux qu’il rencontre – mais il doit encore jouer le jeu. Avec son look tueur et son charme, le néerlandais peut séduire n’importe quelle femme qu’il veut, mais il y a une femme à laquelle il ne peut pas résister. Elle secouera son contrôle glacé jusqu’à son cœur, le faisant tout risquer pour une trahison qu’il n’a jamais vue venir.

Le casting de soutien comprend Markice Moore (“Chute de neige”), Miles Stroter (“Le Quad”),

Robert Costanzo («Modern Family») et Natasha Marc («Ballers»).

“Nous avons vraiment mis la main sur un casting de stars”, dit Manny Halley, producteur hollandais et fondateur de Imani Media Group. ‘DUTCH’ est une histoire emblématique dans le genre littéraire urbain, nous avons donc dû obtenir tous les détails correctement – et je pense que nous l’avons fait. Les fans nous chercheront pour terminer la trilogie avec celle-ci! »

DUTCH est écrit par Preston Whitmore et produit par Manny Halley, Rodney Turner II et Yolanda Halley.

La