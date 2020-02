Bande-annonce officielle de la saison 2 d’Altered Carbon de Netflix – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce officielle de la deuxième saison à venir de leur série cyberpunk Carbone altéré, mettant en vedette notre premier regard sur MCU star Anthony Mackie comme le nouveau Takeshi Kovacs. Basée sur le roman de science-fiction de l’auteur Richard K. Morgan du même nom, la série devrait revenir le 27 février.

Dans Altered Carbon Season 2, Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) reprendrait le rôle de Takeshi Kovacs de Joel Kinnaman. Kovacs est un ancien soldat devenu révolutionnaire, puis mercenaire à embaucher. Agressivement indépendant, Kovacs jure allégeance à aucun homme ou femme sauf un: Quellcrist Falconer. Sa quête éternelle de renouer avec elle s’étend sur plusieurs siècles, planètes et manches.

La saison 2 commence 30 ans après la conclusion épique de la saison 1 et trouve Takeshi Kovacs (Anthony Mackie), le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite, poursuivant sa quête séculaire pour retrouver son amour perdu Falconer Quellcrist (Renée Elise Goldsberry) ). Après des décennies de sauts de planète et de recherches dans la galaxie, Kovacs est recruté sur sa planète natale, Harlan’s World, avec la promesse de retrouver Quell. Hanté par son passé et chargé d’enquêter sur une série de meurtres brutaux, Kovacs est stupéfait de découvrir sa nouvelle mission pour résoudre le crime et sa poursuite pour trouver Quell sont une seule et même chose. Avec l’aide de son fidèle A.I. Poe (Chris Conner), Kovacs doit désormais s’associer à de nouveaux alliés pour déjouer ses ennemis et découvrir la vérité: qui est le fauconnier Quellcrist?

La saison 2 jouera également Lela Loren (Power) en tant que Danica Harlan, Simone Missick (Luke Cage) en tant que Trepp, Dina Shihibi (Daredevil) comme Dig 301, Torben Liebrecht (Opération Finale) en tant que colonel Ivan Carrera et James Santo comme Tanaseda Hideki.

Il sera également la fonctionnalité de retour des acteurs Renee Elise Goldsberry (One Life to Live) en tant que Falconer Quellcrist, Chris Conner (American Crime Story) en tant que Edgar Poe et Will Yun Lee, qui était l’original Takeshi Kovacs, qui existait dans son corps d’origine plus de 200 ans avant le début de la série et dont l’esprit a traversé divers corps intitulés manches avec une technologie extraterrestre connue sous le nom de pile corticale.

La deuxième saison de huit épisodes d’Altered Carbon, produite par Skydance Television, verra Kalogridis revenir en tant que co-showrunner et producteur exécutif aux côtés d’Alison Schapker (Alias, Almost Human, Fringe). David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross produiront pour Skydance, avec James Middleton (Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator: The Sarah Connor Chronicles) servant également de producteur exécutif.

Basé sur les romans de science-fiction classiques de Richard K. Morgan, Altered Carbon est une histoire intrigante de meurtre, d’amour, de sexe et de trahison, qui se déroule plus de 300 ans dans le futur. Au cours de la première saison – actuellement disponible en streaming sur Netflix – la société a été transformée par les nouvelles technologies: la conscience peut être numérisée; les corps humains sont interchangeables; la mort n’est plus permanente. Takeshi Kovacs est le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite qui ont été vaincus lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit a été emprisonné «sur la glace» pendant des siècles jusqu’à ce que Laurens Bancroft (James Purefoy), un homme incroyablement riche et de longue durée de vie, offre à Kovacs la chance de revivre. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre… celui de Bancroft lui-même.

