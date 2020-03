Bande-annonce officielle de la saison 4 de HBO’s Insecure – Blackfilm

HBO a publié la bande-annonce officielle de sa série à succès Peu sûr, qui reviendra pour son quatrième épisode, quatrième saison DIMANCHE 12 AVRIL (10: 00-10: 30 pm ET / PT). INSECURE suit nos personnages préférés alors qu’ils évaluent leurs relations, nouvelles et anciennes, dans le but de comprendre qui et quoi vient avec eux dans cette prochaine phase de leur vie.

La série sera également disponible sur HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand et les plateformes de streaming des partenaires.

La saison quatre suit les personnages principaux à la suite des décisions qu’ils ont prises au cours de la dernière saison. Issa poursuit un projet passionnel auquel elle tient réellement, Molly mène une véritable relation pour la première fois, Lawrence découvre ce que le nivellement signifie pour lui et nous voyons l’effet du nouveau bébé de Tiffany sur la dynamique du groupe d’amis. En cours de route, nous verrons ces personnages évaluer les relations, nouvelles et anciennes, dans le but de comprendre qui et quoi les accompagne dans cette prochaine phase de leur vie.

Étoiles INSECURE Issa Rae. Les autres habitués de la série incluent Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales, Kendrick Sampson et Alexander Hodge.

Créé par Issa Rae & Larry Wilmore; exécutif produit par Issa Rae, Prentice Penny, Melina Matsoukas, Michael Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Amy Aniobi et Jim Kleverweis; co-producteurs exécutifs, Laura Kittrell et Phil Augusta Jackson.

