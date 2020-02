Bande-annonce officielle de la série Hulu «Little Fires Everywhere» avec Reese Witherspoon et Kerry Washington – Blackfilm

Hulu a publié la bande-annonce officielle de Petits feux partout, de Reese Witherspoon (Une ride dans le temps) et Kerry Washington (Scandale). La série limitée est basée sur le best-seller de Celeste Ng en 2017 et sera présentée le 18 mars 2020.

Little Fires Everywhere est produit par Witherspoon’s Hello Sunshine, Washington’s Simpson Street et ABC Signature Studios. Washington et Witherspoon joueront dans la série, qui a été écrite par Liz Tigelaar (Life Unexpected, Casual), qui servira de showrunner et de producteur exécutif.

Basé sur le best-seller du même nom du New York Times, Little Fires Everywhere suit les destins entrelacés de la parfaite famille Richardson et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre.

Le roman se déroule dans une banlieue aisée de l’Ohio et se concentre sur un mystérieux incendie criminel et une adoption controversée d’un bébé sino-américain, dans lequel les parents adoptifs blancs combattent la mère biologique pour la garde. Witherspoon joue le rôle d’Elena, la matriarche de la famille aisée Richardson, tandis que Washington incarne Mia Warren, une mère énigmatique qui, avec sa fille, bouleverse la vie de Richardson.

Joshua Jackson a été choisi pour incarner Bill Richardson, un avocat de Shaker Heights, époux d’Elena et père de Lexie (Jade Pettyjohn), Voyage (Jordan Elsass), De mauvaise humeur (Gavin Lewis), et son enfant le plus jeune et le plus problématique, Izzy (Megan Stott). Lorsque Bill accepte de représenter des amis de la famille dans une bataille pour la garde, sa vie (et son mariage) ne font que se compliquer.

bande annonce officielle

La

Nouveau teaser

La

bande annonce officielle

La