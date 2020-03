Bande-annonce officielle de Taraji P. Henson et de la comédie-action Netflix d’Ed Helms «Coffee & Kareem» – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce officielle du Taraji P. Henson et Ed Helms comédie d’action «Café et kareem» dirigé par Michael Dowse à partir d’un script Blacklist 2014 écrit par Shane McCarthy.

Alors que le policier James Coffee (Ed Helms) aime sa nouvelle relation avec Vanessa Manning (Taraji P. Henson), son fils bien-aimé Kareem (Terrence Little Gardenhigh), âgé de 12 ans, prépare leur rupture. Tentant d’effrayer définitivement le petit ami de sa mère, Kareem essaie d’embaucher des criminels fugitifs pour le faire sortir mais expose accidentellement un réseau secret d’activités criminelles, faisant de sa famille sa dernière cible.

Pour protéger Vanessa, Kareem fait équipe avec Coffee – le partenaire qu’il n’a jamais voulu – pour une poursuite dangereuse à travers Detroit. Le film présente également Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Baccalauréat alias Roi Bach et David Alan Grier.

Helms et Mike Falbo produisent via leur bannière Pacific Electric Pictures Co., tandis que Sanford Nelson, Jordon Foss, Linden Nelson et Don Foss sont producteurs exécutifs.

La sortie du film est prévue le 3 avril 2020 par Netflix.

