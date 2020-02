Bande-annonce officielle du producteur Jordan Peele’s Candyman – Blackfilm

Universal Pictures a publié la bande-annonce du producteur Jordan Peele’S Candyman, la «suite spirituelle» à venir du film original.

Cinéaste montante Nia DaCosta (Little Woods) dirigera Candyman à partir d’un scénario de Peele et Win Rosenfeld. Le film revient dans le quartier où la légende a commencé, la section maintenant embourgeoisée de Chicago où se trouvaient autrefois les projets de logements Cabrini-Green.

Le casting comprend Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, et Vanessa Williams.

Aussi longtemps que les résidents s’en souviennent, les projets de logements du quartier Cabrini Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantôme de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement invoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois en un miroir. Aujourd’hui, une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Watchmen, HBO’s) et sa petite amie, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Can’t Talk , The Photograph), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles vers le haut.

Avec la carrière de peinture d’Anthony au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un vieux Cabrini Green (Colman Domingo; Euphoria, Assassination Nation de HBO) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier en tant que nouveau grain de peinture, ouvrant sans le savoir une porte vers un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terrifiante et virale qui met lui sur une trajectoire de collision avec le destin.

De Universal Pictures et Metro Goldwyn Mayer Pictures, en association avec BRON Creative et Jordan Peele et Win Rosenfeld’s Monkeypaw Productions, Candyman est réalisé par DaCosta et est produit par Ian Cooper (Us), Rosenfeld et Peele. Le scénario est de Peele & Rosenfeld et DaCosta. Le film est basé sur le film Candyman de 1992, écrit par Bernard Rose, et la nouvelle “The Forbidden” de Clive Barker. Les producteurs exécutifs du film sont David Kern, Aaron L. Gilbert et Jason Cloth.

Universal Pictures sortira Candyman en salles aux États-Unis le 12 juin 2020.

La