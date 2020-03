Bande-annonce officielle et nouvelle affiche du film d’horreur de premier plan de Janelle Monáe «Antebellum» – Blackfilm

Ce matin, chanteuse-actrice Janelle Monáe a publié la bande-annonce de son prochain film Antebellum, écrit et réalisé Gerard Bush et Christopher Renz.

Des producteurs de “Us” et “Get Out” (QC Entertainment’s Ray Mansfield et Sean McKittrick) aussi bien que Zev Foreman et Lezlie Wills, Monáe joue un rôle de premier plan en face Kiersey Clemons, Jena Malone, Jack Huston, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Eric Lange, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo, & Lily Cowles.

Monáe jouera le rôle de l’auteur à succès Veronica Henley, qui essaie désespérément de fuir ses ravisseurs – et se retrouve piégée dans une réalité horrible, la conduisant dans un périlleux voyage la faisant tout remettre en question sur son passé, son présent et son avenir. Elle doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.

Les autres producteurs incluent également Gerard Bush, Christopher Renz, Zev Foreman et Lezlie Wills.

ANTEBELLUM ouvre dans les salles le 24 avril 2020 à partir de Lionsgate et promet de garder le public intrigué et sur le bord de leurs sièges.

