Bande-annonce officielle To True to the Game 2 – Blackfilm

Maintenant en ligne est la bande-annonce officielle de la suite Fidèle au jeu 2, dirigé par Jamal Hill à partir d’un script écrit par Preston A. Whitmore II. Exécutif produit par Manny Halley Productions et basé sur Teri Woods‘Roman du même nom, le film original est sorti en 2017. La suite sortira en salles le 10 avril.

Les acteurs du film original qui reviennent sont Vivica A. Fox, Andra Fuller, Erica Peeples, Iyana Halley, et Jamaar Simon. De nouveaux ajouts sont Rotimi, Jeremy Meeks, Niatia ‘Lil Mama’ Kirkland, Faith Evans, Starletta DuPois, Tamar Braxton, Lisa Renee Pitts, Christian James et Kevin Sizemore et Waka Flocka Flame.

Manny Halley a une nouvelle production en cours! TRUE TO THE GAME II, reprend un an après le premier épisode de True to the Game, après la vie des personnages touchés par le meurtre de Quadir (Columbus Short). Se séparant de la scène dangereuse de Philly, Gena (Erica Peeples) s’est réinventée en tant que journaliste, vivant et travaillant à New York. En croissance rapide dans son entreprise, Gena est envoyée en mission à Los Angeles pour une histoire qui change sa carrière. Bien que Gena soit loin de chez elle, sa vie à Philly semble toujours faire son apparition. Quelqu’un du cercle de Quadir a vengé sa mort en frappant les membres d’équipage de Jerrell, relancant une autre guerre entre les deux équipages. Jerrell (Andra Fuller) est déterminé à être payé par tous les moyens nécessaires et il commencera par Gena.

Les producteurs incluent Manny Halley, Rodney Turner II et Yolanda Halley.

bande annonce officielle

La