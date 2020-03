Bande-annonce Redband pour Mortal Kombat Legends: La vengeance de Scorpion devient sanglante

Warner Bros. Home Entertainment a sorti une nouvelle bande-annonce (et violente) de bande rouge pour Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour le film, qui fera son chemin vers Digital HD le 12 avril et 4K Combo Pack Ultra HD, Blu-ray Combo Pack et DVD le 28 avril.

La bande-annonce montre que ce film ne se retient pas lorsqu’il s’agit d’être le film d’animation R-évalué que WBIE et NetherRealm ont promis. Il y a beaucoup de démembrements de ninja, ainsi que le tournoi titulaire Mortal Kombat et ses diverses blessures graphiques.

Le film d’animation présente les voix de Joel McHale et Jennifer Carpenter comme Johnny Cage et Sonya Blade, respectivement, ainsi que Jordan Rodrigues comme Liu Kang, Patrick Seitz comme Scorpion / Hanzo Hasashi, Steve Blum comme Sub-Zero, Artt Butler comme Shang Tsung, Darin De Paul comme Quan Chi, Robin Atkin Downes comme Kano, David B. Mitchell comme Raiden, Ike Amadi comme Jax Briggs, Kevin Michael Richardson comme Goro, Gray Griffin comme Kitana & Satoshi Hasashi et Fred Tatasciore comme tortionnaire démoniaque.