Bande-annonce (s) de la 5e saison de ‘Better Call Saul

AMC a publié ce qui semble être les deux trilets officiels de la 5 saison attendue de «Mieux appeler Saul», le spin-off de «Breaking Bad» Cela se passe des années avant que Saul Goodman croise le chemin de Walter White.

La série, également créée par Vince Gilligan et Peter Gould, se concentre sur la transformation progressive de Jimmy McGill en Saul Goodman: en tant qu’avocat en herbe, qui aspire à refaire son passé et à montrer à tout le monde (en particulier son frère aîné idéalisé, Chuck) qui est honnête et mérite une place dans une société respectable … jusqu’à ce qu’il devienne ce charlater “abo-gnster”, minable, vêtu de robes stridentes, mais prêt à faire rage dans lequel nous nous sommes rencontrés «Breaking Bad».

Son casting est à nouveau dirigé par Bob Odenkirk comme Saul Goodman, Jonathan Banks comme Mike Ehrmantraut, Rhea Seehorn comme Kim Wexler, Giancarlo Esposito comme Gus Fring, Michael Mando comme Nacho Varga et Patrick Fabian comme Howard Hamlin.

Movistar + présente cette nouvelle saison dans notre pays le 24 février, un jour après sa sortie aux États-Unis. Ses deux premiers épisodes seront diffusés consécutivement dans les nuits des 24 et 25 février. De là, un nouvel épisode tous les mardis soirs. Disponible sur demande chaque semaine selon le problème.

Ensuite, a déclaré la bande-annonce, ainsi que l’affiche officielle de ce que nous savons déjà être l’avant-dernière saison. Et c’est que, comme récemment annoncé ses leaders créatifs, la série se termine avec sa sixième saison, vraisemblablement, en 2021.

