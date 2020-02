Bande-annonce spectaculaire de Fast and Furious 9

Beaucoup d’action, de nombreuses explosions et de scènes impossibles est ce qui nous apporte le premier trailer de Rapide et furieux 9.

Encore une fois, il est démontré qu’il ne faut pas trop demander à cette saga de film, juste une bonne dose d’action et de plaisir. Universal Pictures a présenté la bande-annonce de Rapide et furieux 9 qui met en vedette la distribution star dirigée par Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et John Cena.

Synopsis officiel:

Dom Toretto (Vin Diesel) mène une vie tranquille avec son bien-aimé Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent qu’à cause de tout ce qui leur est arrivé, le danger se cache toujours. Cette fois, cette menace obligera Dom à faire face aux péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. L’équipe se réunit pour empêcher un complot à l’échelle mondiale, mené par l’un des tueurs les plus dangereux et le meilleur pilote qu’ils ont affronté. Un homme qui est aussi le frère disparu de Dom, Jakob (John Cena).

Rapide et furieux 9 est le retour de Justin lin en tant que directeur de la franchise après avoir réalisé les troisième, quatrième, cinquième et sixième épisodes et avoir transformé la saga en un phénomène mondial. L’action se déroule dans le monde entier. Nous passons de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg, et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues bondées de Tblisi. En chemin, ils rencontreront de vieux amis et ennemis, l’histoire sera réécrite et le vrai sens de la famille sera mis à l’épreuve comme jamais auparavant.

Voici la bande-annonce de Fast and Furious 9:

Cet aperçu explique trop le film, car nous pouvons voir comment le méchant a joué par John Cena qui est en fait le frère de Toretto (Vin Diesel). Pour une raison quelconque, il veut le tuer et cela entraînera de nombreux combats. Mais il y a une dernière surprise et c’est Han (Sung Kang) revient même s’il est mort en Rapide et furieux 6. Nous imaginons donc qu’ils expliqueront où il a été tout ce temps.

Il y aura plus de versements de la saga.

Cette année, nous pouvons voir les meilleures actions, carrières et persécutions Rapide et furieux 9, mais ils prévoient déjà une deuxième tranche du spin-off Hobbs et Shaw. Mais la chose ne s’arrête pas là, puisque le dixième versement est confirmé d’ici 2021. Et ils continuent d’avoir le même succès, rien n’indique qu’ils vont arrêter de faire plus de livraisons. Je pense que tant que nous ne les verrons pas dans l’espace, ils ne s’arrêteront pas.

Que pensez-vous de la bande-annonce Fast and Furious 9? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et votre intention de tennis d’aller la voir au cinéma quand le 22 mai.

