Bande-annonce “Swallow”, thriller psychologique provocateur avec Haley Bennett

IFC Films a publié la bande-annonce officielleAvaler‘, thriller psychologique provocateur qui suit le dénouement d’une femme alors qu’elle lutte pour revendiquer son indépendance par tous les moyens possibles contre un système oppressif. Réalisé par Carlo Mirabella-Davis (“ La saison des houles ”), le film présente le rôle de Haley Bennett (“ La fille du train ”), Austin Stowell, Denis O’Hare, Elizabeth Marvely, David Rasche, entre autres.

En surface, Hunter Conrad semble tout avoir. Une femme au foyer nouvellement enceinte qui semble heureuse de passer son temps à fréquenter une maison immaculée et à adorer son mari Richie. Cependant, à mesure que la pression augmente pour exercer le contrôle de sa belle-famille et les attentes rigides de son mari, des fissures commencent à apparaître dans cette façade soigneusement créée. Hunter développe alors une habitude dangereuse lorsqu’un sombre secret de son passé fuit sous la forme d’un trouble qui le fait avaler des objets compulsivement non comestibles et souvent mortels.

Mollye Asher, Mynette Louie, Carole Baraton et Frederic Fiore de Logical Pictures produisent le film qui présente la production exécutive de Bennett, Joe Wright, Constantin Briest, Yohann Comte, Pierre Mazars, Eric Tavitian et Sam Bisbee. Le film arrivera dans certains cinémas et en VOD le 6 mars prochain après sa première mondiale au Tribeca Film Festival 2019, où Bennett a remporté le prix de la meilleure actrice.

