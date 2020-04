Bande-annonce “The Immortal: A Gomorrah movie”

SKy présente la bande-annonce espagnole et l’affiche de ‘L’Immortel: un film de Gomorrhe‘, spin-off cinématographique de la populaire série télévisée inspirée du roman non moins populaire de Roberto Saviano.

Situé entre Naples après le tremblement de terre de 1980 et l’actuelle Riga, le film raconte l’histoire des origines du survivant Ciro di Marzio, joué à nouveau par Marco D’Amore, et connu par la suite sous le nom de The Immortal.

Marco D’Amore lui-même co-écrit et réalise ce film, qui raconte une histoire liée à la série originale mais en même temps indépendante d’elle, et qui sortira le 14 avril, uniquement sur Sky.

