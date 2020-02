Bande-annonce “Transformers: War for Cybertron: Siege”, la nouvelle série Netflix

Netflix a lancé un premier aperçu de‘Transformers: War for Cybertron: Siege’, la première partie d’un triloga que la chaîne de streaming effectue sur des robots intergaltiques. Avec des changements vraiment nouveaux concernant l’animation et la transformation des personnages, il faudra encore attendre un peu pour voir cette série sur la chaîne, car sa date de sortie n’a pas encore été annoncée.

La série commence dans les dernières heures de la guerre civile dévastatrice entre les Autobots et les Decepticons, une guerre qui a brisé leur planète d’origine, Cybertron, qui est à un tournant. Deux dirigeants, Optimus Prime et Megatron, veulent tous deux sauver leur monde et unifier leur peuple, mais uniquement selon leurs propres conditions.

Pour tenter de mettre fin au conflit, Megatron est obligé d’envisager l’utilisation d’Allspark, la source de toute vie et de tout pouvoir dans Cybertron, pour «reformater» les Autobots, «unifier» Cybertron. Surmontés en nombre et en armes, les Autobots, lassés de la bataille, organisent une série désespérée de contre-attaques dans une mission qui, si tout se passe bien, met fin à un choix impensable: tuer votre planète pour tenter de la sauver.

La série présente, dans sa version originale, les voix de Jake Foushee (Optimus Prime), Jason Marnocha (Megatron), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson ( Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) et Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp).

Rooster Teeth (‘gen: LOCK’) est le producteur de cette série dont l’animation est l’œuvre de Polygon Pictures (‘Star Wars: Resistance’). Un vétéran de la franchise comme FJ DeSanto (“ Transformers: Titans Return ”) exerce le deshowrunner, tandis que des écrivains collaborateurs ont participé à George Krstic, Gavin Hignight et Brandon Easton.

