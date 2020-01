Bande-annonce “Votre dernier souhait”, drame avec Anne Hathaway et Ben Affleck

Netflix a publié une première bande-annonce de ‘Votre dernier souhait‘(The Last Thing He Wanted), nouveau film de Dee Rees (scénariste et réalisateur de’ Mudbound ‘) avec Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoey, Rosie Perezentre autres. Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme de Joan Didion, qui sera présenté en première mondiale le 27 janvier au Sundance Film Festival.

L’histoire suit la journaliste Elena McMahon (Hathaway), qui est occupée à enquêter sur le complot Irn-Contra (également connu sous le nom d’Irangate). Emu par un sentiment de culpabilité, la journaliste chevronnée de Washington accepte un ordre de son père (Willem Dafoe). Ainsi, sans faire semblant, finit par s’impliquer dans le complot qu’elle a tenté de découvrir.

Ce complot a été un événement politique en 1985 et 1986, au cours duquel le gouvernement américain, sous l’administration du président Ronald Reagan, a vendu des armes au gouvernement iranien lors de son immersion dans la guerre Irn-Irak. Une histoire passionnante centrée sur une femme, seule et implacable, dans une course contre la montre.

Le film a eu un scénario de Dee Rees et Marco Villalobos et devrait arriver sur la chaîne de streaming fin février ou mars.

