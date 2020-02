BANG de Dark Horse Comics! tue son propre créateur (oui, vraiment)

Chaque fan de films d’action, d’histoires super-espions ou d’aventures de science-fiction a son héros préféré. Mais que se passerait-il si ces héros fictifs se rendaient compte qu’ils étaient exactement cela? C’est la question au cœur de COUP!, la nouvelle série de bandes dessinées de Dark Horse Comics brouillant la frontière entre réalité et fiction. Avec le premier numéro désormais disponible dans le monde, les lecteurs peuvent constater par eux-mêmes que, fidèle à son nom, l’histoire commence par un meurtre. Mais sa prochaine cible … est l’écrivain lui-même.

Après BANG! # 1 a obtenu une deuxième impression avant même la sortie du premier numéro, il était évident que Matt Kindt (MIND MGMT) et Wilfredo Torres (Jupiter’s Circle) avaient touché un accord avec leur public. Et à juste titre, puisque leur espion héros Thomas Cord semblait toucher toutes les bonnes notes, on pourrait l’espérer dans un archétype James Bond / 007. Mais avec les antécédents de Kindt en matière de rebondissements et d’histoires de réalité, BANG! devait être plus qu’un simple hommage. Même un tueur qualifié comme Thomas Cord est esclave de l’histoire dans laquelle il joue. Eh bien, techniquement, pour l’homme qui l’écrit. Il n’est donc pas surprenant que dans l’aperçu exclusif de . sur BANG! # 2, c’est Matt Kindt qui est victime de ses propres créations. La meilleure sangle, car cela ne fera qu’être plus hallucinant à partir d’ici.

CONNEXES: Le monstre revient dans FRANKENSTEIN UNDONE de Dark Horse

Les frontières entre les médias ont été dissoutes dès le début de la série, avec BANG! Ouverture n ° 1 sur une page tirée directement d’un roman de super-espion sur la pâte à papier, relatant Thomas Cord dans son mélange d’espionnage et de romance – avant de se lancer dans cette histoire même, livrée par Torres, le coloriste Nayoung Kim et le lettrage Nate Piekos de Blambot. Le premier numéro s’est terminé avec la révélation de son secret et la présentation de héros plus fictifs – le héros de tous les temps John Shaw, le brillant Dr Queen et le cerveau Paige Turnier – qu’il devra rassembler pour sauver le monde. Comme notre aperçu de BANG! # 2 montre, l’auteur de la série ne vivra pas pour le voir lui-même:

Pour en savoir plus sur où mène cette tournure, les lecteurs devront acheter leur propre copie de BANG! #1. En supposant qu’ils puissent en trouver un, bien sûr. Bonne chance.

COUP! # 2 (SUR 5)

Écrit par: Matt Kindt

Art par: Wilfredo Torres

Couleurs par: Nayoung Kim

Couverture par: Wilfredo Torres, Nayoung Kim

Couverture variante par: Matt Kindt

Un flux constant d’attaques terroristes suit John Shaw, et la seule chose qui lui donne une longueur d’avance est une collection d’inhalateurs puissants et une haine des chaussures. Lorsqu’il est de nouveau pris au milieu d’un complot terroriste, Shaw découvre que ces attaques aléatoires peuvent ne pas être aussi aléatoires et que le tissu de la réalité peut être en jeu.

COUP! # 2 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 18 mars 2020.

PLUS: La meilleure série de bandes dessinées indépendantes que vous avez manquée en 2019

Le “Dub Dub” de Rick et Morty est un œuf de Pâques de Google

A propos de l’auteur

Le rédacteur en chef de ., Andrew Dyce, est né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Bien qu’ils aient qualifié le vaste néant des Prairies canadiennes de maison (ou peut-être à cause de cela), le cinéma et la télévision sont une passion depuis leur naissance. Diplômé de l’Université du Manitoba avec un diplôme en littérature anglaise, Andrew a appris à apprécier l’histoire et à écrire derrière tout, des films de bandes dessinées à succès à l’action de films B schlocky.

En savoir plus sur Andrew Dyce