Bang! la nouvelle série comique Dark Horse qui balaie les USA

Dark Horse Comics annonce une deuxième impression de son premier numéro de Bang! qui mettra en vedette une couverture du légendaire artiste Denys Cowan

Le premier numéro de la nouvelle série BANG! du scénariste Matt Kindt (MIND MGMT), de l’artiste Wilfredo Torres (JUPITER’S CIRCLE), du coloriste Nayoung Kim et du scénariste Nate Piekos vendus avant leur publication le 19 février 2020. Dark Horse Comics a annoncé un deuxième tirage, qui Il présentera une couverture du légendaire dessinateur de bandes dessinées Denys Cowan.

Depuis que la série a été présentée pour la première fois l’automne dernier au New York Comic Con, des rumeurs ont été formulées pour le thriller d’espionnage à indice d’octane élevé. Keanu Reeves et certains des créateurs de bandes dessinées les plus respectés ont fait l’éloge du premier thème, et le début officiel de l’aperçu DEADLINE HOLLYWOOD a déjà suscité un grand intérêt de la part des studios de cinéma pour adapter l’histoire au grand écran.

«Tous les signes pointent vers BANG! être un grand succès », a déclaré Matt Parkinson, vice-président du marketing pour Dark Horse. «Nous voyons BANG! rejoignez BLACK HAMMER, HELLBOY et UMBRELLA ACADEMY sur la liste de bandes dessinées Dark Horse à ne pas manquer. ”

“L’art de Denys Cowan est la combinaison parfaite d’obscurité, de style, d’action et d’intrigue”, a déclaré le rédacteur en chef de BANG!, Daniel Chabon. “Sa couverture est une merveilleuse introduction au mystérieux homme international de l’histoire, l’agent secret Thomas Cord.”

Voici ce que les gens disent de BANG!:

“Une excellente combinaison de James Bond et Tintin.” – Keanu Reeves

«Ce qui a été fait dans Daggers dans le dos a été fait par Bang! il le fait pour les aventures d’espions de style 007 qui deviennent des tropes sexistes et culturellement condescendants dans sa tête. » – DATE LIMITE HOLLYWOOD

«Un agent top secret, un écrivain de fiction criminelle âgé qui résout également des crimes, des membres d’une organisation terroriste en expansion et un héros d’action alimenté par la drogue sont inexplicablement liés à un auteur de science-fiction dont les romans pourraient être la clé pour les sauver tous … ou les détruire. ” – io9

«Je vais littéralement lire n’importe quoi de Matt Kindt ou Wilfredo Torres. Mettez-les ensemble et c’est magique. Sautez le dîner et achetez ce livre »- Mark Millar

«J’adore cette bande dessinée! C’est littéralement tout ce que je veux d’un de mes créateurs préférés! Félicitations à toute l’équipe. C’est comme ça qu’on fait des bandes dessinées! »- Brian Michael Bendis

«BANG! c’est un thriller d’espionnage amusant et tordu avec une grande touche de but. ” – Jay Faerber

«J’adore Matt Kindt et j’aime Wilfredo Torres, il n’est donc pas étonnant qu’il ait aimé BANG. C’est comme l’histoire étrange et incroyable de James Bond que je ne savais pas qu’il voulait. » – Jeff Lemire

«Grâce à Kindt et Torres, nous avons enfin notre Idris Elba sous le nom de James Bond, et c’est exactement aussi génial que vous l’avez imaginé» – Jeff Parker

«Imaginez que James Bond soit kidnappé par David Lynch et forcé dans un labyrinthe qui change à chaque pas en avant. Le sol est instable. Les murs de la réalité bougent. C’est le monde de Bang!, Un thriller d’espionnage réalisé par Kindt et Torres, une mystérieuse boîte qui commence vraiment par un … Eh bien. Tu sais. »- Van Jensen

Dark Horse Comics lancera le premier numéro de BANG! aux États-Unis le 19 février 2020 avec une reprise principale de Wilfredo Torres et une variante de Matt Kindt. Dark Horse Comics publiera le 26 février 2020 la deuxième variante imprimée du numéro 1, avec une toute nouvelle couverture de Denys Cowan, pour répondre à la forte demande des libraires et des lecteurs de bandes dessinées.

