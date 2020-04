Barbara Gordon confirmée pour la saison 3 des Titans

Boris Mojsovski, le réalisateur et directeur de la photographie de la saison 3 des Titans, a confirmé que Barbara Gordon apparaîtra dans la série DC Universe.

Selon Mojsovski, Barbara Gordon apparaîtra dans le premier épisode de la saison 3 des Titans, qui aura lieu à Gotham. Aucun détail sur le casting ou l’intrigue n’a été annoncé pour l’instant.

Barbara Gordon fait ses débuts Batgirl dans Detective Comics # 359 en janvier 1967. Elle est également réapparue dans Batman: The Killing Joke, où le Joker l’a paralysée de la taille aux pieds. Plus tard, le personnage a été restauré en tant qu’Oracle, un expert technique et un magicien en informatique qui fournit des renseignements et du soutien à divers héros, y compris Oiseaux de proie.

Batgirl ou Oracle?

Il sera intéressant de savoir quelle version de Barbara Gordon nous voyons, elle est la fille du commissaire Gordon et fatiguée de l’injustice, elle devient Batgril. Mais au fil du temps, elle est devenue insatisfaite de son rôle de juge, alors elle a pris sa retraite. Bien que le Joker qui lui a tiré dessus soit intervenu et l’a laissée dans un fauteuil roulant. Depuis lors, il s’est consacré à aider le reste des héros de Gotham en tant qu’Oracle. Étant donné que Batman est plus âgé dans la saison 3 des Titans, le Joker l’est probablement aussi, donc l’incident qui l’a laissée estropiée doit sûrement déjà être arrivé.

Cela signifie que tout indique que Barbara Gordon sera probablement Oracle dans Titans saison 3.

La série de personnages DC Comics met en vedette Brenton Thwaites comme Dick Grayson, Anna Diop comme Kory Anders, Teagan Croft comme Rachel Roth, Ryan Potter comme Garfield Logan, Curran Walters comme Jason Todd et Conor Leslie comme Donna Troy, avec Minka Kelly comme Dawn Granger, Alan Ritchson comme Hank Hall, Joshua Orpin comme Superboy, Chelsea Zhang comme Rose Wilson, Chella Man comme Jericho, Drew Van Acker comme Aqualad, Esai Morales comme Deathstroke et Iain Glen comme Bruce Wayne.

La saison 3 de Titans n’a pas encore reçu de date de sortie.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.