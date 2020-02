Basé sur une réalité jamais racontée. Premier trailer de ‘The Unit’

Le mois de mai prochain, Movistar + sortira ‘L’unité’, nouvelle série originale et ambitieuse basée sur des témoignages indiens et des expériences réelles de professionnels de haut niveau dans la lutte contre le terrorisme produite en collaboration avec Vaca Films.

‘L’unité’ Il s’agit d’un thriller policier créé par le réalisateur Dani de la Torre et le scénariste Alberto Marini qui révèle comment les membres de l’Unité des enquêtes policières luttant contre le terrorisme djihadiste agissent et vivent. Cette équipe de professionnels est dirigée par la commissaire en chef, Carla (Nathalie Poza).

Dani de la Torre, qui a également réalisé les six épisodes de sa première saison, reconnaît que dans cette fiction politique inspirée de la réalité “deux mondes très différents se mélangent, nous entrerons dans deux cultures antagonistes qui ont dû vivre et se comprendre depuis des siècles” Nous découvrirons des personnages uniques qui nous emmèneront par la main dans un voyage unique, jamais présenté auparavant dans une série. “

La série offre une perspective inconnue du travail policier, forcément animé, à partir d’une opération complexe et passionnante qui couvre différents pays. Un pari qui allie divertissement et intrigue d’actualité pour lesquels un travail approfondi de documentation et de recherche a été réalisé.

En plus de Madrid, Gérone, Galice, Mlaga et Melilla, son tournage a traversé les frontières de notre pays et comprend des sites internationaux tels que le Nigeria, Toulouse et Perpignan.

À travers ses six épisodes de 50 minutes, ‘L’unité’ Il indique également comment ils vivent et comment leur travail affecte leurs relations personnelles. Des héros de la viande et des os, hautement qualifiés et à la pointe, reconnus internationalement parmi les meilleurs professionnels du monde et toujours soucieux d’assurer la sécurité des citoyens. Un protagoniste dans l’ombre, dont nous ne savons rien, car, pour bien faire son travail , doit être invisible.

Rapide et très actuel, ‘L’unité’ C’est un reflet fidèle de la société dans laquelle nous vivons: mondialisée et dans laquelle les événements se déroulent rapidement.

Alberto Marini, créateur de Dani de la Torre et scénariste d’Amelia Mora, affirme que “Notre intention a été d’offrir un portrait à 360 degrés de qui est en première ligne de la lutte contre le terrorisme, rentre chaque jour chez lui, et il doit faire face à ses petits et grands problèmes quotidiens. C’est un projet de recherche qui nous a pris deux ans et, en plus de nous fournir du matériel précieux pour la série, il s’est révélé dans une expérience de vie extrêmement enrichissante. “

Nathalie Poza (Goya de la meilleure actrice principale pour ‘No s say adis’) dans le rôle de Carla à la tête d’un casting réalisé par l’acteur argentin Michel Noher, qui donne vie à Marcos, le meilleur membre de “l’unité” et également ancien partenaire de Carla, avec celui en pleine procédure de divorce; Marian Alvarez (vainqueur du Goya de la meilleure actrice avec ‘The Wound’), qui incarne l’agent Miriam, et Luis Zahera (vainqueur du Goya du meilleur acteur de soutien pour ‘The Kingdom’), qui incarne Sergio.

Ils sont accompagnés dans cette grande production par des interprètes de renom tels que Ral Fernndez de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martnez, Alba Bersab, Francesc Orella, Pepo Oliva et Miquel nsua, ainsi qu’un casting international qui porte des noms tels que Fariba Sheikhan, Amina Leony , Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Moussa Echarif, Omar Bentaleb, Bouzan Hadawi, Said El Mouden ou Tarik Rmili, entre autres.

Cette brigade aussi particulière que nécessaire devra s’infiltrer et s’immerger pleinement dans une opération révélatrice et délicate qui mettra à l’épreuve à la fois le professionnalisme et l’humanité, les valeurs, l’ambition, les limites et les peurs les plus réelles des membres de cette unité.

‘L’unité’, une série de divertissement mondial avec un pari de production et une puissance visuelle extraordinaires. Dani de la Torre et Alberto Marini se sont entourés d’une équipe technique de premier niveau avec Josu Inchustegui en direction de la photographie, Julio Torrecilla en direction artistique, Jorge Coira et Juan Galianes en montage, El Ranchito en effets numériques et Manuel Riveiro en tant que compositeur de la bande originale. Beaucoup d’entre eux, collaborateurs de Dani de la Torre dans «L’ombre de la loi», lauréat de trois prix Goya et de dix prix Mestre Mateo, et «The Unknown», qui a remporté deux prix Goya.

Lorsqu’une des opérations dirigées par Carla, chef de l’Unité des enquêtes policières contre le terrorisme djihadiste, met fin à l’arrestation du leader le plus recherché du monde, Salah Al Garheeb, le succès se transforme rapidement en une terrible menace: l’Espagne est Il devient l’objectif principal de ses adeptes, menés par son fils, qui n’hésitera pas à s’immoler en échange de l’atteinte de ses objectifs.

Dans la situation la plus dangereuse jamais connue, Carla devra également gérer ses conflits personnels. Parmi eux, Marcos, père de sa fille, dont il se sépare et l’un des meilleurs agents sur lesquels l’unité peut compter. Avec eux, une équipe de policiers, dédiée à l’enquête la plus importante de leurs trajectoires et aux relations internationales.

Des professionnels nécessairement invisibles avec des missions inconnues pour protéger des milliers de personnes tout en essayant de résoudre des vies privées que leur métier leur a en partie enlevées.