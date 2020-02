Bates Motel: Qu’est-ce qui n’allait pas avec Norman?

Norman Bates, de Psycho et Bates Motel, se classe parmi les personnages les plus emblématiques du cinéma et de la télévision de tous les temps, mais la psychologie du personnage – et ce qui ne va pas avec lui – est un sujet de discussion brûlant depuis des décennies.

Créé à l’origine par Robert Bloch dans son roman de 1959, Psycho, Norman Bates est un jeune homme aux manières douces et bien parlé qui dirige un motel en bordure de route qui a une relation abusive avec sa propre mère, avec laquelle il peut souvent être entendu avoir des arguments intenses. avec de nombreuses situations. Alfred Hitchcock a adapté le roman de Bloch pour son film de 1960, Psycho, qui est devenu connu non seulement comme l’un des films les plus bien reçus de Hitchcock, mais a été crédité d’avoir lancé le sous-genre slasher de l’horreur. La personnalité divisée de Bates, “Mother”, a été débattue pour savoir qui est exactement le tueur: Norman ou Norma? Dans le roman de Bloch, une fois que l’esprit de Norman s’est complètement fracturé, le faisant effectivement être complètement pris en charge par «Mère», elle insiste sur le fait qu’elle devait prendre le contrôle, car Norman était le dangereux.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Bates Motel, saison 5, épisode 1, a fait un bien meilleur travail

Bates Motel était une préquelle du roman de Bloch et du film de Hitchcock qui a pris une tournure moderne dans l’histoire et a mis Freddie Highmore dans le rôle d’un jeune Norman Bates, mais il n’était pas plus sain d’esprit que les autres versions. La série a fonctionné sur A&E de 2013 à 2017, s’étalant sur cinq saisons au total. La série a également joué Vera Farmiga (la franchise de Conjuring) dans le rôle de Norma Bates, et a permis aux téléspectateurs de voir la relation entre Norma et son fils avant sa mort et il a commencé à agir comme les deux.

La maladie mentale de Norman Bates expliquée

Le langage courant suggère que Norman Bates souffre d’un trouble dissociatif de l’identité (DID), qui était auparavant connu sous le nom de «trouble de la personnalité multiple». Ce diagnostic est l’un des diagnostics psychologiques les plus fascinants – et les plus convaincants – du seul fait de la valeur du choc. Il a été utilisé non seulement dans des films comme Psycho ou des séries comme Bates Motel, mais plus récemment dans le deuxième film de la trilogie Eastrail 177 de M. Night Shyamalan, Split. Le personnage de Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) était affligé de 23 personnalités différentes et s’est retrouvé avec un 24e à la fin du film. Il a également été démontré que Crumb était capable de développer des changements physiologiques – une force et une vitesse améliorées, entre autres – grâce à cette 24e personnalité, connue sous le nom de “La Bête”.

Shyamalan a été inspiré pour le personnage de Kevin Crumb d’un livre écrit par Daniel Keys, The Minds of Billy Milligan, qui parlait d’une vraie personne atteinte de DID qui était la première dans l’histoire des États-Unis à être jugée et à déclarer la folie due à une personnalité alternative soi-disant en train de commettre le crime. Cela semble être directement tiré du livre de jeu de Norman Bates, car le personnage de Bates Motel est souvent joué avec sympathie; il est un solitaire, un paria, sa mère l’adore (mais le réprimande), et finalement, il craque. Dans le livre, Bloch approfondit cela en suggérant que Norma était émotionnellement violente envers Norman et lui a dit que les actes sexuels étaient des péchés et que toutes les autres femmes étaient impures. C’est un thème commun à travers diverses adaptations, mais le personnage de Norma dans Bates Motel est apparu comme un parent d’hélicoptère surprotecteur inquiet – peut-être en raison du plus jeune âge de Norman – qu’un fanatique religieux, comme Margaret White à Carrie.

Une caractéristique de DID est l’abus émotionnel ou un traumatisme qui amène l’esprit à développer des «alternatives» pour diverses méthodes d’adaptation, de protection ou pour permettre à la personne d’échapper à ses abus; c’est souvent là où se produit l’amnésie. D’autres sources ont suggéré que c’était le lien étroit de Norma et Norman – qui était entièrement co-dépendant, bien qu’il ait pris un niveau implicite et plus sombre dans les romans – qui a causé la fracture de Norman après sa mort; à partir de là, il a créé sa «Mère» en tant que personnalité distincte parce qu’il ne pouvait pas se tenir sans elle. C’est une zone grise pour savoir si sa mort a déclenché sa rupture psychotique. Norman a assassiné sa mère par jalousie, mais a été montré dans Bates Motel d’éprouver des symptômes avant. Un personnage aussi nuancé que Norman Bates ne peut pas être effacé avec une telle voie singulière, mais cela montre à quel point les personnages peuvent être intéressants lorsqu’ils sont imprégnés d’une vérité parfois plus étrange que la fiction.

Suivant: Fin de la torsion emblématique de Psycho (et ce que cela signifie vraiment)

La vidéo de Suicide Squad 2 révèle le costume de film DC d’Idris Elba

A propos de l’auteur

Jack Wilhelmi est l’éditeur de fonctionnalités d’horreur à . et travaille avec le site depuis 2019. Il est un fan permanent du genre d’horreur et aime toute excuse pour discuter de sujets liés au genre, car aucun de ses amis n’ose le défier dans trivia d’horreur. Il a été publié sur le blog indépendant d’horreur Morbidly Beautiful et a couvert de grands festivals de films de genre tels que Cinepocalypse à Chicago. Il a également été juge au Festival du film Axe Wound.

Dans son temps libre, il est un père de chien dévoué pour un chiot de sauvetage plein d’entrain nommé Peter Quill et aime faire du bénévolat avec diverses organisations de sauvetage d’animaux. Jack aime voyager et explorer le tourisme sombre et d’autres lieux hantés. Il aime étudier la psychologie, le paranormal et regardera littéralement n’importe quel film B schlocky sur la planète pour rire. Suivez-le sur Twitter @JackMacabre ou son chien sur Instagram @quillthethrill.

En savoir plus sur Jack Wilhelmi