Batgirl a confirmé son apparition dans la saison 3

Titans est devenu l’une des séries préférées du public adolescent. Récemment, il a été confirmé que la fiction mettra en vedette Batgirl dans sa troisième saison.

Même si Titans Elle n’a pas connu le meilleur départ en raison de certaines affirmations des fans lors de sa phase de tournage, mais peu à peu la série a réussi à se consolider en tant que produit de qualité et maintenant les fans attendent la troisième saison avec beaucoup d’émotion. La série créée par Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti est un titre largement consommé de Netflix et la saison suivante pourrait être plus intéressante. Selon l’un des réalisateurs de la série, Barbara Gordon fera une apparition dans le bloc de chapitre numéro trois.

Les fans de Titans éclaté d’excitation avec l’arrivée de Iain Glen à la deuxième saison, acteur qui a joué Bruce Wayne. De cette manière, Batman il rejoint le casting de la série en tant que personnage récurrent. Mais, apparemment, la série mettra en vedette des personnages plus emblématiques et l’un d’eux est Barbara Gordon, fille du commissaire et mieux connue sous le nom de Batgirl.

Une série qui vous les apporte

Titans Il a déjà présenté de nombreux super-héros DC Comics populaires, mais ils n’ont pas l’intention de s’arrêter pour l’expansion ultime. Sans aucun doute, la troisième saison approche comme un grand succès pour les fans de fiction. À travers un live Instagram, Majsovski a confirmé que Glen reviendra en tant que Batman pour les nouveaux chapitres, mais pas seulement, Barbara Gordon interviendra également dans l’aventure.

Ce personnage a une longue histoire dans les bandes dessinées, les animations et les jeux vidéo, cependant, son temps en live-action n’a pas été particulièrement impressionnant. En 1997, Alice Silverstone a été chargé d’interpréter Barbara Gordon dans l’oubli Batman & Robin, un film très mal accueilli par les critiques et les fans. Elle a également eu quelques interventions en tant que fille dans Batman: The Night Knight et depuis lors, nous ne l’avons pas vu.

