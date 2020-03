Batman 1989: l’acteur qui a presque joué Bruce Wayne

Il y a eu une variété d’acteurs qui ont joué Bruce Wayne / Batman dans des films et des émissions de télévision (à la fois en direct et animés), et le film de 1989 Homme chauve-souris avait Michael Keaton comme héros du titre – mais lorsque le film était en développement, d’autres acteurs étaient considérés pour le rôle, y compris celui qui est surtout connu pour ses rôles comiques et pour être un personnage hors écran. Le Caped Crusader a fait ses débuts sur grand écran en 1966 avec Adam West en charge de jouer le rôle, mais M. Wayne a attiré plus d’attention en 1989 avec la version de Tim Burton.

Intitulé simplement Batman, le film avait Michael Keaton comme Bruce Wayne / Batman, Jack Nicholson et Jack Napier / le Joker, Kim Basinger comme Vicki Vale et Billy Dee Williams comme Harvey Dent. Batman suit le mystérieux héros alors qu’il se bat contre le Joker et ses plans pour prendre le contrôle de Gotham en empoisonnant ses citoyens avec Smylex, un produit chimique mortel qui fait mourir les victimes en riant et avec un sourire maniaque, très semblable au Joker. Le film a été un succès critique et financier, inspirant le désormais classique Batman: The Animated Series, et laissant la place à trois suites, dont une seule avait Tim Burton et Michael Keaton de retour.

Batman Returns était la dernière aventure de Keaton en tant que Batman, avec Batman Forever présentant Val Kilmer comme nouveau leader et Batman & Robin le remplaçant par George Clooney. Les fans de Batman se souviennent de la performance de Keaton, mais ce n’était pas la première option pour le rôle, et au cours des nombreuses étapes de développement que Batman a traversées, un acteur très différent a été envisagé.

Batman a traversé un long processus de pré-production, au cours duquel de nombreux réalisateurs ont été attachés au projet à un moment donné, y compris Ivan Reitman de Ghostbusters. Sa vision du film était plus comique, donc il avait une idée très différente de l’histoire et de Batman lui-même. Reitman ne voulait que nul autre que Bill Murray en tant que chevalier noir et Eddie Murphy en tant qu’acolyte, Robin. Cependant, le scénario a subi plus de réécritures et d’autres réalisateurs ont également été pris en compte, et donc les idées et l’implication de Reitman dans Batman étaient terminées, tout comme l’idée de Murray jouant le personnage.

Une fois que Tim Burton a été embauché en tant que réalisateur, Warner Bros.a fait pression sur lui pour lancer une star de cinéma d’action, et Pierce Brosnan a été approché, mais il n’avait aucun intérêt à jouer un personnage de bande dessinée. Burton voulait à l’origine que Willem Dafoe joue Batman, mais cela n’a jamais été le cas. Le producteur Jon Peters a ensuite suggéré Michael Keaton pour le rôle, et ayant déjà travaillé avec lui à Beetlejuice, Burton a accepté. Un comique Homme chauve-souris le film n’aurait pas été la meilleure idée étant donné qu’il aurait été similaire au film de 1966, bien qu’il soit intéressant d’imaginer ce que Bill Murray aurait apporté au personnage, que ce soit comme la version comique de Reitman le souhaitait ou une version plus sombre comme celle de Burton.

