Batman a un nouveau méchant: ClownHunter

Il semble que DC Comic pense que Batman a encore peu de méchants et c’est pourquoi ils en ont ajouté un de plus à sa large galerie d’ennemis.

L’écrivain James Tynion IV a été très occupé depuis qu’il a repris la série Batman de DC Comics. Depuis qu’il a introduit plusieurs nouveaux personnages lors de la mise en place de sa nouvelle histoire Joker War. Avec Jorge Jimenez, présenté à Punchline et Designer. Mais ils ont révélé un autre nouveau personnage dont le nom est Chasseur de clown

«Jorge et moi venons de créer un nouveau personnage appelé CLOWNHUNTER, qui apparaît dans Batman numéro 96, deuxième partie de Joker War. Je suis très, très, très excité à son sujet, et c’est la clé brutale qu’il jettera dans le mélange de cette histoire. » Dit James Tynion IV.

Que savons-nous de ce méchant?

Juste par son nom, on peut imaginer que ce nouveau personnage sera à la recherche de Joker et ses serviteurs. Mais comment vous utiliserez la force létale pour mener à bien vos projets, cela entrera en conflit avec votre façon de travailler Batman. Le Dark Knight devra donc non seulement gérer les plans mis en place par la nouvelle armée du designer et du Joker, mais devra également empêcher Chasseur de clown tuez les clowns.

Il devra également faire face au nouveau commandant en second de Joker, Punchline.

“Mais honnêtement, ce qui m’excite le plus, c’est Punchline”, a déclaré James Tynion IV. «C’est tout le potentiel incroyable de l’histoire dont je peux profiter dans la bande dessinée. C’est ainsi que la dynamique d’une attaque massive du Joker à Gotham City et Batman change. Il s’agit de sa première rencontre avec Harley Quinn. Sa première rencontre avec Batman. Sa première fois sur la page interagit directement avec le Joker. Tout cela est la raison pour laquelle j’étais excité de créer le personnage en premier lieu … Et je suis TRÈS très excité pour tout le monde de lire leur histoire d’origine dans le spécial du 80e anniversaire du Joker. “

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.