Batman admet qu’il est un terrible super-héros

Batman fait une déclaration surprenante sur son importance en tant que héros dans la ville de Gotham et l’univers DC Comics.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Batman numéro 91, par James Tynion IV, Rafael Albuquerque, Jorge Jiménez, Carlo Pagulayan, Danny Miki et Tomeu Morey. Avec Catwoman y Harley quinn, le chevalier noir est confronté au méchant nommé Designer et au chaos qu’il a causé.

Cependant, Batman vous faites face à quelque chose de beaucoup plus dangereux lorsque vous rencontrez Deathstroke dans la bande dessinée: ses propres défauts en tant que super-héros.

Après que Joker ait ouvert le sujet en parlant de son temps avec le designer, le thème tourne autour Batman et sa confrontation avec Slade Wilson. Après quoi Deathstroke Sautez vers le Batplane, le Dark Knight vole plus haut. Le méchant se moque du justicier et de son code de mort, puis l’accuse d’être la cause de la peur et des combats à Gotham.

Le grand héros de DC Comics est d’accord et admet que son intention de semer la peur dans le cœur des criminels fait également peur dans le cœur des innocents de Gotham.

Batman demande à Deathstroke pour mettre fin à l’escalade, bien qu’il sache que c’est lui qui l’a déclenchée. En se déguisant en chauve-souris géante et en terrorisant les criminels et assaillants traditionnels, il admet qu’il a apporté des éléments théâtraux au monde et inspiré les escalades qui ont suivi. Batman Il dit qu’il veut expier ses actions et qu’il veut faire mieux, mais il sent qu’il ne peut pas le faire sans une diminution similaire de ses ennemis.

Après des années de débat sur l’efficacité théorique de Batman En tant que combattant du crime à Gotham, le super-héros lui-même a admis qu’il faisait partie du problème. C’est un grand moment qui s’inscrit dans la nature introspective de la Chevalier noir. Dans la même conversation, Batman réaffirme que tout ce qu’il veut faire est d’aider les innocents de Gotham et c’est tout ce qu’il a toujours voulu faire. Bien qu’elle ait intensifié la violence et la peur dans la ville, elle a entraîné une criminalité à une échelle beaucoup plus grande. Il dit qu’il doit continuer sa mission jusqu’à ce que tout le monde soit en sécurité, même si les gens de Gotham ont besoin Batman pour les protéger des criminels qu’il a inspirés.

Avec Deathstroke en grande partie insensible aux paroles de Batman, ils prennent leur combat au sol, car Slade Wilson refuse de donner à Batman des informations sur le concepteur. Mais lorsque le contrat de Deathstroke est résilié, le méchant fait équipe avec Batman pour repousser les attaques de la horde de flics jokerisés. Peut-être qu’après cette Slade décide d’arrêter de créer autant de chaos dans Gotham.

