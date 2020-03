Batman arrête la production en raison d’un coronavirus

Variety rapporte que la production a été suspendue pendant deux semaines sur The Batman en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Warner Bros.a pris la décision après que Tom Hanks et Rita Wilson ont attrapé le virus lors du tournage d’Elvis Presley en Australie. Le Batman filme dans une scène sonore à Londres depuis janvier, et il était prévu qu’il déménage à Liverpool. Warner Bros. a décidé de se mettre en pause pendant que l’équipage change de lieu. On ne sait pas quand le tournage devait se terminer ou si cela affecterait la date de sortie du 25 juin 2021. Le film met en vedette Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright et Andy Serkis.

Warner Bros.a actuellement deux autres films en production, The Matrix 4 et King Richard. Le premier tourne à Berlin sur une scène sonore (où des précautions de sécurité ont été prises). Le roi Richard, avec Will Smith, avait déjà un retard de production en raison du mauvais temps à Los Angeles. On ne sait pas quand ni si la production s’arrêtera sur l’un ou l’autre film. Jurassic World: Dominion, Flint Stong et The Man From Toronto ont également arrêté la production.