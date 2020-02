Batman arrive pour la NOUVELLE équipe de suicide de DC

Le plus récent Suicide Squad s’apprête à relever son plus grand défi à ce jour! Dans la prochaine Suicide Squad # 6 de mai, écrite par Tom Taylor et dessinée par Bruno Redondo, l’équipe se retrouvera pourchassée par le seul et unique Batman.

Cette incarnation de la Suicide Squad, alias Task Force X, a déjà eu tout un parcours en montagnes russes. Depuis le numéro 1, l’équipe a connu des changements importants. Dans chaque numéro, l’équipe est devenue de plus en plus petite, car cela a été une affaire sanglante pour les nouveaux et les anciens membres. Harley Quinn et Deadshot dirigent les visages frais des révolutionnaires, une autre équipe de renégats que la Suicide Squad avait initialement pour mission de traquer. Au début, cependant, après que les deux équipes eurent subi de graves pertes, tous les autres membres se sont réunis sous une seule bannière (dysfonctionnelle).

Dans les sollicitations comiques de son DC pour mai, l’aperçu du numéro déclare: “Les chasseurs sont devenus les chassés! La Task Force X est la plus recherchée au monde – à la recherche de héros et de méchants et pas plus près de vaincre le maître des marionnettes Mais même s’ils vont à terre, il n’y a pas de cachette au plus grand détective du monde, et il faudra chaque tour mortel dans leur livre de jeu pour que l’équipe échappe à la colère de Batman! “

Découvrez les couvertures de la série par Redondo et Jeremy Roberts.

Tom Taylor est une étoile montante dans l’industrie de la bande dessinée. À partir de Dark Horse, Taylor a écrit pour un certain nombre de séries Star Wars avant le transfert de la propriété à Marvel, à quel point il écrirait d’autres histoires dans le monde de Star Wars. Il a également écrit une série populaire sur All-New Wolverine, qui s’est concentrée sur Laura Kinney aka X-23. Taylor a écrit la saga Injustice acclamée par la critique basée sur la série de jeux vidéo du même nom et plus récemment, a écrit la bande dessinée d’horreur populaire DCeased et la suite à venir. Il a fait équipe avec Redondo à plusieurs reprises, dont l’incroyable art a donné vie à la série du couple.

On ne sait pas si cette confrontation contre Batman est une histoire à un coup ou si elle se poursuivra dans la série. Comme cette Suicide Squad est composée de nombreux nouveaux arrivants, il sera intéressant de voir comment ils se comportent contre le Dark Knight. Ce n’est certainement pas la première fois que ces deux forces redoutables s’affrontent (elles ont même joué le rôle principal dans le long métrage d’animation Batman: Assault on Arkham), cependant, cette fois-ci devrait réserver quelques surprises avec les révolutionnaires mettant le X -facteur dans Task Force X.

Suicide Squad # 6 sortira le 27 mai 2020.

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas

