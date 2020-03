Batman aura une légion infernale sous ses ordres

Partager

DC Comics présentera une armée démoniaque spectaculaire pour Batman dans ses nouvelles aventures.

Nous pouvons voir un aperçu de l’art de Greg Capullo à partir des bandes dessinées Dark Nights: Death Metal où il présente des légions démoniaques de Batman chargement en avant. Étant donné que dans ces histoires, ils sont effectués par des versions alternatives de la des héros le plus important de DC Comics.

L’image spectaculaire, même sans être encrée ou colorée, a été publiée sur Twitter par Scott Snyder. L’image voit la légion démoniaque, portant apparemment un horizon déformé de la ville en arrière-plan. “Il n’y en a qu’un (Greg Capullo).” Snyder a écrit, louant l’artiste.

Death Metal est une continuation de Dark Nights: Snyder et Cocoon Metal.

Après les événements de la course de Justice League Scott Snyderainsi que Année du méchant: Hell Arisen, tu verras Univers DC consommé par l’énergie du Dark Multiverse avec la permission de Le Batman qui rit et les infectés. Cependant, lorsque Wonder woman Tenez les informations clés entre vos mains, vous essaierez de recruter les héros de la Terre restants pour prendre position contre les méchants les plus importants de l’histoire de DC Comics.

Écrit par Scott Snyder et illustré par Greg Capullo avec des encres de Jonathan Glapion et couleurs de FCO Plascencia, Dark Nights: Death Metal numéro 1 Il sera mis en vente le 13 mai. J’espère qu’ils nous résoudront bientôt car il y a une légion infernale de Batman. Et surtout comment le reste des personnages de DC Comics.

De quoi parle Dark Nights: Death Metal?

La Terre a été consommée par l’énergie de Multivers sombre, après avoir été conquis par Batman qui rit et ses lieutenants diaboliques, des versions corrompues de Shazam, Donna Troy, Supergirl, Blue Beetle, Hawkman et le commissaire Jim Gordon. Certains héros, comme Wonder Woman et Flash, ils essaient de garder l’humanité vivante dans ce paysage né en enfer. D’autres, comme Batman, font partie d’une résistance souterraine qui cherche à reprendre le contrôle de leur monde. Superman il est incarcéré, maudit pour avoir littéralement nourri le soleil de la Terre pour l’éternité.

