Batman Beyond fait équipe avec … le fils de Bruce Wayne?

Le prochain Batman Beyond # 43 voit Terry se remettre sur ses pieds et prêt à frapper les rues de Neo-Gotham, mais il n’est peut-être pas prêt pour qui il y trouvera. Il semble que l’héritier du démon et l’héritier du capot pourraient avoir du rattrapage à faire.

DC Comics semble prendre le virage du repos, même pour les non-méchants dans la foulée de la bataille de Terry avec le Splitt et False Face (même avec l’aide de The Flash). Faussement accusé, Terry est en fuite et même ses alliés ne semblent pas le trouver. Au lendemain, une nouvelle héroïne mystérieuse est entrée dans le capot pour protéger Neo-Gotham en l’absence de Terry, mais avec le retour d’un nouveau (et amélioré?) Blight, l’un des plus grands ennemis de Terry, la nouvelle fille de la ville pourrait se sont déjà retrouvées dans des eaux plus profondes qu’elle ne l’imaginait. La bonne nouvelle est que Terry semble être sur le chemin du retour – même si ce retour pourrait amener un nouvel ensemble de problèmes aux portes de Neo-Gotham.

Les sollicitations officielles de DC pour Batman Beyond # 43 (via CBR) ont révélé que tout comme Terry reprendrait son manteau, Goliath, l’animal de compagnie bien-aimé du fils de Bruce, Damian Wayne, lui rendra visite. Là où Goliath marche, ou plutôt vole, Damian n’est probablement pas loin derrière. Rien ne semble jamais rester calme avec Damian sur la scène, alors j’espère que Terry sera suffisamment récupéré de ses autres essais récents pour affronter tout ce que le fils de Bruce a à offrir.

La dernière grande rencontre entre les deux héritiers s’est terminée par une trêve de type accord-à-désaccord négociée sur leurs liens mutuels avec Bruce, et Damian a même aidé à sauver la vie de Terry. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les événements qui y ont conduit étaient loin d’être pacifiques. Terry est allé de pair avec Ra’s Al Ghul, qui semblait personnellement offensé par le nouveau Batman, pour découvrir que c’était en fait Damian qu’il combattait. Malgré sa confiance, Terry était du côté des perdants de leur conflit jusqu’à ce que son nouveau costume, un prototype dangereux, augmente la nature mortelle de ses attaques au point qu’il ait apparemment tué Goliath.

Il est peut-être remarquable à la lumière du lien de Damian et de l’histoire de Terry que Goliath au lieu de Damian soit celui qui apparaît dans Neo-Gotham. Damian et son animal de compagnie bat-dragon ont eu un lien incroyable depuis que bébé Goliath a déplacé Damian pour lui épargner la vie. En fait, dans l’histoire de Rise of the Demon, Damian a été tellement affecté par Bruce qui a sauvé Goliath après l’accident avec le costume de Terry qu’il a reconsidéré son attaque de missile. Goliath a également montré une préoccupation similaire pour Damian, et le dragon chauve-souris peut chercher Terry pour demander de l’aide, surtout si Damian refuse ou ne peut pas. Cela devrait être une affaire assez sérieuse pour Damian, ou même Goliath, de tendre la main à Terry étant donné le rôle de Damian en tant que Ra’s Al Ghul et sa conviction vocale que Terry est un imposteur. Est-ce que Terry sera forcé de retourner la faveur de Damian lui sauvant la vie? Y a-t-il une chance que l’adolescence de Goliath puisse amener Damian et Terry à travailler ensemble?

Quelles que soient les circonstances, toute aventure impliquant ces deux «fils» de Batman fera certainement des ravages. Que ce soit sur l’autre ou sur une autre cible … reste à voir.

Terry McGinnis a retrouvé ses souvenirs et il est prêt à reprendre ses fonctions de Batman à Neo-Gotham. Mais dès qu’il rentre à la maison, Goliath aussi, l’animal de compagnie Man-Bat de Damian Wayne. Quelle aventure avec l’héritier du Démon attend Batman Beyond?

Batman Beyond # 43 sera en vente le 22 avril 2020 dans votre boutique de bandes dessinées locale ou en ligne.

