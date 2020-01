Batman Beyond révèle [SPOILER] est The Future Batwoman

Avertissement: SPOILERS for Batman Beyond # 40

Le mystère entourant l’inconnue Batwoman dans l’avenir de Batman Beyond a finalement été résolu! Dans le processus, l’ajout d’une nouvelle génération a été ajouté à l’héritage de la famille Batman … maintenant que Elainna, la fille de Dick Grayson, est Batwoman Beyond.

La question a tourmenté les fans de bandes dessinées depuis que la femme non identifiée a fait ses débuts dans Batman Beyond # 36, apparaissant dans la Batcave vide pour réclamer le Batsuit pour elle-même. Avec Terry McGinnis encadré pour meurtre et effacé de ses souvenirs, la femme invisible était heureuse de le couvrir. Depuis lors, elle a combattu la vague de la criminalité, utilisant le Batsuit avec une compétence surprenante et donnant à Bruce Wayne une énigme impossible. Mais comme cela a maintenant été confirmé, Batman n’aurait pas dû passer son temps à se demander quel ancien membre ou allié de la famille Bat gardait des secrets … mais quel héritier du capot n’avait jamais eu la chance de le revendiquer.

CONNEXES: La vraie “ mère ” de Batman Beyond était à l’origine CATWOMAN

Pour ces fans qui se demandent comment ils auraient pu manquer la fille de Dick Grayson, ce n’est pas une omission aussi flagrante que cela puisse paraître. Elainna a fait sa première apparition il y a un peu plus d’un an, dans Batman Beyond # 25. Avec Dick Grayson, le maire de Blüdhaven arrivant à Neo-Gotham après des années d’absence, Elainna a été présentée comme sa femme de droite. Et en revisitant son passé de Robin, puis de Nightwing, Dick était plus sûr que jamais qu’il avait fait le bon choix en gardant Elainna hors de «l’entreprise familiale». C’est du moins ce qu’il pensait.

Malgré l’impression qu’Elainna avait plus ou moins accepté les souhaits de son père, leur voyage en ville s’est avéré être un catalyseur, en quelque sorte. Ce qui aurait dû être une séance photo et une chance pour Dick et Bruce de se reconnecter, a été transformé en crise terroriste par Joker. Des attentats à la bombe, des enlèvements et la menace d’un autre Robin mort plus tard, et Dick a été contraint de revenir au combat. Et il en va de même pour sa fille, lorsque Joker valse dans la Batcave avec Robin (le frère cadet de Terry, Matt McGinnis) sous la menace d’une arme.

Après avoir vu le carnage se développer et souhaitant pouvoir en faire plus, Elainna la vit s’ouvrir pour attaquer et n’hésita pas. Elle a pris une balle dans le bras, mais la crise a finalement été évitée. Et tandis que Dick et sa fille ont quitté la ville indemne … l’attrait des super-héros était clairement suffisant pour s’emparer d’Elainna. Dans le dernier Batman Beyond # 40, le secret est révélé lorsque la nouvelle Batwoman croise la route de Dick Grayson et s’enfuit en panique. Laissant Dick dire à Bruce qu’il est venu à la recherche de sa fille disparue – et laissant Elainna se dévoiler comme la mystérieuse Batwoman.

La révélation, comme tous les bons mystères, semblera quelque peu évidente avec le recul. Bruce et Matt McGinnis ont tiré les mêmes conclusions que de nombreux lecteurs lorsqu’ils ont appelé les suspects les plus éminents … pour ne rencontrer que les femmes en question. Et ses compétences et sa formation au combat sont également vérifiées. Dick a peut-être empêché Elainna de porter un costume de super-héros, mais sa première apparition a également révélé qu’elle avait dirigé cette énergie sur un chemin différent. Désormais «hors service», il semble qu’Elainna se soit entraînée pour le manteau de Batwoman depuis le début.

Les prochains numéros de Batman Beyond offriront certainement plus de contexte à cette révélation. Pour commencer, cette transformation était-elle une question de coïncidence et de timing? Ou est-ce qu’une vie dans la famille Batman était quelque chose qu’Elainna avait toujours prévu de poursuivre, se contentant de s’y prendre de manière à ne pas éveiller les soupçons de son père? Pour trouver ces réponses et capturer cette partie de l’histoire de Batman par eux-mêmes, les fans peuvent prendre leur propre problème dès aujourd’hui.

Batman Beyond # 40 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

PLUS: Batwoman Beyond vient de vaincre l’ennemi le plus meurtrier de Batman