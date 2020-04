Batman déteste Lex Luthor pour avoir sauvé Gotham

Reconstruire Gotham City est l’une des seules bonnes choses que Lex Luthor a faites, mais a néanmoins fait que Batman le déteste à vie.

Les deux génies milliardaires de DC Comics ont toujours eu une grande rivalité. L’un des combats les plus tristement célèbres de Batman et Lex Luthor découle des efforts du méchant pour sauver Gotham de la destruction totale, après l’une des histoires les plus célèbres de Dark Knight.

Dans Batman: No Man’s Land, la ville de Gotham a été frappée par un tremblement de terre très destructeur, laissant la ville décimée. Depuis Gotham avait été un refuge pour le crime pendant des décennies, le gouvernement américain a fait sauter les ponts dans la ville et l’a déclarée “un no man’s land”. Ceux qui n’ont pas quitté la ville ont été pris dans le chaos, où les différents criminels ont établi leurs propres petits royaumes et se sont battus pour le pouvoir et le contrôle, tandis que la police et Batman ont fait ce qu’ils pouvaient pour arrêter les méchants.

Alors que Batman a lancé une campagne pour récupérer la ville de district en district, la stratégie n’a pas fini par fonctionner entièrement, l’élite criminelle devenant de plus en plus forte. Finalement, le chevalier noir s’est rendu compte qu’il serait mieux placé pour aider Gotham en quittant la ville, mais malgré ses meilleurs efforts, le Congrès a choisi de continuer à abandonner Gotham.

Tout semblait perdu … Mais quelqu’un est venu à la rescousse.

Lex Luthor a réussi là où Batman a échoué en défiant le Congrès et en capitalisant sur l’opinion publique pour reconstruire Gotham. Alors que Washington hésitait, Luthor a lancé une campagne ambitieuse en demandant à LexCorp d’atteindre Gotham et d’établir “Camp Lex” dans le centre-ville pour servir de base à partir de laquelle reconstruire Gotham. Après un débat considérable, le Congrès a reculé et a commencé un ambitieux projet de restauration où LexCorp, S.T.A.R. Labs, Wayne Enterprises et US Army Corps of Engineers. Aux États-Unis, ils ont commencé à reconstruire Gotham à partir de zéro.

Bien que les efforts de Lex Luthor pour reconstruire lui aient apporté une quantité infinie de bonne volonté dans la presse, ces actions étaient entièrement à son profit. Bien qu’il donnait à la ville et à ses citoyens une seconde chance, il travaillait secrètement pour que les dossiers de propriété de la ville soient détruits tranquillement afin qu’il puisse reprendre n’importe quel terrain dans la région de Gotham qu’il aimait. Pourtant, l’effort de reconstruction a porté ses fruits, car Gotham a mélangé ses anciennes conceptions gothiques avec des gratte-ciel en verre.

Naturellement, rien de tout cela ne convenait à Batman. Au moment où le projet de restauration a été achevé, Lex Luthor avait accumulé une quantité étonnante de bonne presse, et a même été discuté comme un éventuel récipiendaire du prix Nobel. Cependant, Lex avait de plus grandes ambitions en tête lorsqu’il est devenu président des États-Unis.

Le président Lex Luthor s’est avéré être un homme d’État capable et a même réussi à travailler avec Superman à plusieurs reprises, mais ce n’était qu’une question de temps avant de revenir à ses vieilles habitudes. Sur les pages Ennemis publics de Superman / Batman de Jeph Loeb et Ed McGuinness, Luthor déclare les deux grands héros de DC Comics ennemis de l’État et ils deviennent des fugitifs. Après une longue chasse à l’homme et une bataille culminante, Luthor a été renversé par le duo héroïque et retiré de la présidence.