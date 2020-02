Batman devient le plus grand héros d’un monde post-apocalyptique

La suite de Dark Nights: Métal de DC Comics présent à Batman avec son apparence redoutable, avec une nouvelle moto et une faux.

La suite très attendue de Dark Nights: Métal 2017 présentera une autre version de Batman que nous n’avons jamais vue auparavant. En outre DC Comics vient de révéler l’image d’un sombre Superman et une version de Wonder woman Avec une tronçonneuse spectaculaire.

Ce chevalier noir vient avec sa propre moto spectaculaire qui rendrait Lobo jaloux. Il a même une faux, ce qui est génial! Nous pouvons également voir deux corps qui seront probablement Scarecrows et Aquaman. L’écrivain Scott Snyder et l’artiste Greg Capullo Ils ont été un puissant duo créatif pour DC Comics ces dernières années. Récemment, l’équipe a non seulement travaillé ensemble sur la série originale Dark Nights: Métalmais aussi dans l’épopée Batman: Last Knight on Earth.

Il existe différentes versions du Dark Knight dans la série “Metal”.

Ce n’est pas la première version alternative de Batman puisque nous avons pu rencontrer Le Batman qui rit. Un personnage avec un aspect et une trame de fond a tellement touché le public qu’il a été élu méchant de l’année de DC Comics. Il y avait aussi plusieurs autres versions du cauchemar de Batman, toutes dirigées par le dieu démon Barbatos, que le Justice League Il a également dû faire face.

Cependant, cette nouvelle Batman il sera très différent de ce méchant, car il est possible que ces trois nouvelles versions de la trinité de DC Comics être unis contre les forces du mal. Ils peuvent même faire équipe avec la Justice League originale ou mieux encore leur faire face.

Ce serait spectaculaire que le méchant Batman en riant correspondre à cette version alternative du Dark Knight. La bataille qui en résultera sera certainement la plus grande de ces dernières années.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.