Batman enfreint sa règle de ne pas tuer

L’une des règles les plus célèbres de Batman est qu’il ne tue pas, donc quand il saute, c’est quelque chose de très choquant.

Attention SPOILERS de Batman: Malédiction du chevalier blanc, où le chevalier noir enfreint sa plus grande règle et tue un infâme méchant de DC Comics.

Sean Murphy et Matt Hollingsworth avec Batman: Malédiction du chevalier blanc a mis Bruce Wayne dans une nouvelle perspective. Alors que le premier arc a commencé avec un Joker guéri en essayant de faire ça Batman étaient le méchant, la nouvelle histoire de DC Comics cela montrait davantage la véritable identité du héros.

Batman n’a pas été révélé être un Wayne, car Azrael ça fait vraiment partie de la lignée de Wayne. Azrael a cherché à se venger en tuant Jim Gordon et a également failli tuer Batgirl. Tout cela a amené le chevalier noir à révéler sa véritable identité au monde, à donner sa fortune et à commencer une dernière mission: tuer Azrael et mettre fin à son personnage de Batman.

Il y a une grande bataille entre ces deux personnages de DC Comics.

Batman y Azrael Ils ont une confrontation brûlante, après une poursuite dans laquelle un avion explose et le Chevalier Noir essaie de tuer Azrael avec une mitrailleuse, le méchant le coince et dit “il n’y aura plus de ville, pas après l’inondation …”, mais pour suite Nightwing l’a frappé avec sa voiture. Azrael prévoit d’attaquer le barrage dans le réservoir Gotham et ils doivent l’empêcher.

Après une bataille intense, la batmobile finit par flotter dans l’eau. Azrael perd son épée au profit de Batman et demande ensuite au héros si ses parents savaient tout sur la véritable histoire de la famille Wayne: «Savaient-ils qu’ils étaient des cochons recouverts de perles? Sangsues qui se nourrissaient de la mésange sanglante de Gotham. Une lignée pourrie. “

Batman enragé coupe la gorge d’Azrael dans un moment choquant. Les deux ont un dernier moment avant qu’Azrael ne saigne à mort et ne meure. La bande dessinée de DC se termine avec Bruce Wayne entrant en prison et sa fortune dispersée dans Gotham.

Batman savait les répercussions du meurtre d’Azrael et de la révélation de son identité. Maintenant, il doit payer. C’est une fin appropriée à un grand arc qui n’avait pas peur de secouer l’histoire et les croyances fondamentales de l’un des personnages les plus aimés de l’histoire de la bande dessinée.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.