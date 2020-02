Batman et Catwoman auront un bébé

Partager

La famille Bat est sur le point d’avoir un nouveau membre puisque Batman et Catwoman vont encore plus loin dans leur relation et auront un bébé.

L’écrivain de Batman et Catwoman, Tom king, a tweeté une image d’un Selina Kyle Les réseaux enceintes et sociaux ont explosé.

Ce ne serait pas la première fois que Batman et Catwoman ont une progéniture. Sa fille, Helena Wayne, est apparu pour la première fois dans DC Comics Super Stars numéro 17. Helena est née à la fin des années 50 et a vécu dans un univers alternatif qui s’est déroulé à l’ère de l’âge d’or de DC. Il a travaillé dans un cabinet d’avocats avec Dick Grayson et après la mort de sa mère, Selina Kyle Wayne, Helena a mis un masque et est devenue la première version de la chasseresse après l’âge d’or. Son personnage deviendra plus tard dans Helena Bertinelli (qui a récemment été jouée par Mary Elizabeth Winstead dans Birds of Prey) après les événements de Crisis in Infinite Lands, lorsque DC lui a présenté la continuité principale avec une famille et une histoire complètement différentes.

Il est tout à fait possible que cet enfant soit un nouveau personnage dans la tradition de DC Comics. Mais ce serait une façon intéressante de réintroduire Helena Wayne dans la famille Bat sans dépasser la version actuelle de la chasseresse.

L’image choquante a été dessinée par le collaborateur fréquent de King, Mikel Janin, et colorée par Jordie Bellaire.

Il y a quelques questions sur l’image de Batman et Catwoman Comment Selina s’intègre-t-elle dans le costume moulant malgré sa grossesse? Aussi, comment êtes-vous arrivé au sommet du toit? Se balance-t-elle enceinte sur les toits? Il vaut probablement mieux ne pas trop y penser. C’est une belle image qui montre un moment surprenant et tendre pour Bruce Wayne et Selina Kyle. Qu’il s’agisse d’une reprise, d’un échantillon de ce qui est à venir ou simplement d’un grand art que King partage, c’est formidable de voir Batman et Catwoman fonder une famille ensemble après tout ce qui s’est passé. Nous sommes impatients de lire la bande dessinée de DC et de découvrir comment les deux héros (et un bébé) grandissent ensemble au fil du temps.

