Dans DC Comics, il est normal que les personnages soient jumelés, mais il est très surprenant de constater que Batman et Harley Quinn sont amoureux.

S’il y a deux pôles opposés dans DC Comics, ils sont Batman et Harley Quinn, puisque l’un est le grand héros serein et cérébral, alors qu’elle est un méchant fou. Mais dans la bande dessinée Batman: Malédiction du chevalier blanc de Sean Murphy… Les opposés s’attirent.

À la fin de son deuxième épisode dans l’univers de White Knight, Sean Murphy a finalement livré ce qu’il provoquait depuis des mois sur Twitter, une histoire d’amour entre Batman et Harley Quinn. Tout a commencé lorsque le croisé des capes a recruté Harley pour l’aider à découvrir le plan élaboré par son ancien petit ami, le joker. Batman gagne sa confiance en démasquant (au figuré et au sens propre) devant elle. Et après que Harley ait flirté et jeté des indices subtils, les deux admettent finalement qu’ils se considèrent comme plus que de simples partenaires de lutte contre le crime.

Cette histoire est en dehors du canon normal de DC Comics.

L’univers White Knight de Sean Murphy n’hésite pas à prendre des libertés audacieuses avec la mythologie de Batman. Pour commencer, tuez les membres de la famille Bat, dans le style de George R.R.Martin dans Game of Thrones. Et ce ne sont pas seulement les alliés de Batman qui sont tués. Dans une surprise choquante, Harley Quinn tue finalement le Joker après que Clown Prince ait kidnappé ses jumeaux. Mais malgré toute la tragédie et la douleur, Bruce et Harley parviennent à rester sains d’esprit dans des scènes poignantes qui montrent son intellect et sa compassion.

Et bien que la série n’ait pas peur de prendre des libertés avec le matériel source, elle s’appuie également fortement sur Batman: The Animated Series. En enquêtant sur des indices à Arkham, Harley sort une robe que Batman lui a achetée une fois, se référant à l’épisode “Harley’s Vacation”, où le chevalier noir lui a acheté une robe qu’elle croyait à tort accusée d’avoir volé. À partir de ce moment, la relation entre Batman et Harley Quinn évolue de l’alliance réticente à celle d’un couple romantique.

Dans une scène assez déchirante dans la dernière bande dessinée, Harley tente de libérer Bruce après s’être rendu à la police après avoir tué Azrael. Bruce rejette son aide, mais le remercie d’avoir réussi à éviter de se briser complètement et de tomber dans l’obscurité. Avant de partir, Bruce presse sa main contre le pare-brise de la voiture de police qui l’escorte et Harley dessine un cœur sur la vitre avec la pluie qui tombe.

Sur le papier, une relation entre Batman et Harley Quinn semble peu probable. Mais Sean Murphy fait un excellent travail en développant sa dynamique à travers les bandes dessinées. Harley est attirée par des personnalités intenses. Il n’est donc pas impensable de supposer qu’une partie de l’engouement de son ancien petit ami pour Batman était inconsciemment contagieuse. Et dans un univers qui n’a pas encore introduit Catwoman, Bruce a besoin d’une épaule sur laquelle s’appuyer dans les moments de faiblesse. DC Comics prévoit déjà d’étendre cet univers encore plus, il sera donc intéressant de voir où mène la relation entre Batman et Harley Quinn.

Partager

Publication précédente

Anya Taylor-Joy pourrait être Furious Imperator dans le spin-off de Mad Max

Article suivant

La saison 2 d’Umbrella Academy ne sera pas retardée par le Coronavirus

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.