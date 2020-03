Batman et Matrix 4 retarderaient leurs dates de sortie

Cinéma DC Comics Films Partager

La pandémie de coronavirus atteignant toutes les régions du monde, de nombreux films ont dû suspendre le tournage. Apparemment, de nouvelles informations garantissent que The Batman et Matrix 4 devront retarder leurs dates de sortie.

Sans aucun doute, le coronavirus est devenu une véritable catastrophe pour l’industrie cinématographique. De nombreuses productions ont été annulées et / ou mises en pause, tandis que certaines sorties ont été retardées jusqu’à la fin de la contingence. Maintenant, de nouvelles informations garantissent que The Batman y Matrice 4 Ils devront changer leurs dates de sortie à cause du virus.

Un rapport Variety récent et exhaustif, établi à partir d’informations provenant de sources internes des études, a révélé que les productions interrompues devaient reprendre en avril. Cependant, il est actuellement dit que la pandémie atteindra son apogée fin avril, il ne semble donc pas très probable que la production reprendra jusqu’à la mi-mai, lorsque le gouvernement permettra à des groupes de plus de 10 personnes de se rassembler. Dans les ensembles de grandes productions, le nombre de personnes impliquées est beaucoup plus important.

Compte tenu de la nature de COVID-19, le rapport indique que les productions les plus susceptibles de reprendre sont celles qui sont réalisées aux États-Unis, car celles qui ont été réalisées dans d’autres territoires présentent divers “problèmes logistiques”. C’est à ce moment que les inconvénients The Batman y Matrice 4.

Seront-ils libérés plus tard?

Matrice 4 il avait terminé le tournage à San Francisco et se préparait à continuer la production à Berlin, tout en The Batman Il tournait à Londres depuis sept semaines. Maintenant, avec le retard indéfini, Variety rapporte que les chances de conserver leur date de sortie prévue sont minces, de sorte que leurs dates de sortie seront déplacées tôt ou tard.

Pour l’instant Warner Bros. Il n’a pas fait de déclaration officielle, nous ne sommes donc pas sûrs à 100%. Pendant The Batman continue avec sa date de sortie du 25 juin 2021, et Matrice 4 maintient sa date de sortie du 21 mai 2021. Récemment Matt Reeves a révélé que la bande Bruce Wayne continue de s’arrêter et quel est l’état actuel de l’équipement.

