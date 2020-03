Batman et Spawn sont amis dans Mortal Kombat 11

Apparemment, le Mortal Kombat 11 version de Todd McFarlane Frayer est ami avec Batman, selon l’une des phrases d’introduction du personnage. Annoncé précédemment comme le dernier personnage de l’itération actuelle de Mortal Kombat 11 DLC Kombat Pack, le gameplay mettant en vedette Spawn dans Mortal Kombat 11 n’a été montré au public que récemment pour la première fois lors du tournoi de combat Final Kombat 2020 Esports, qui a vu Sonic Fox, le champion de longue date de Mortal Kombat, prouver une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs kombatants autour.

Spawn semble être un complément parfait à l’alignement de Mortal Kombat 11, car son histoire infernale et son style de combat brutal s’intègrent parfaitement dans l’univers de Mortal Kombat. Avec des attaques en chaîne vicieuses et la possibilité de devenir invisible, Spawn est un autre parmi une longue lignée de personnages de crossover Mortal Kombat qui a vu tout le monde de Freddy Krueger de Nightmare on Elm Street films et Kratos de God of War à toute une équipe de DC Les personnages de l’univers entrent dans l’arène de combat de Mortal Kombat.

Maintenant, grâce à une partie de la boîte de dialogue d’introduction de Spawn, capturée et intégrée ci-dessous par l’utilisateur Twitter @Reece_Lively, les fans savent que cette version particulière du héros infernal de Todd McFarlane a eu une sorte d’interaction avec le croisé capé de DC Comics. Comme visible dans la vidéo ci-dessous, le Spawn de Mortal Kombat 11 atterrit sur le sol devant Raiden, dont les fans de longue date se souviendront peut-être en effet autour et jouable pendant Mortal Kombat vs DC Universe, faisant dire au dieu du tonnerre “Tu me rappelles un autre sombre Chevalier.” Spawn, étonnamment, semble savoir exactement de qui parle Raiden. “Le croisé d’un milliard de dollars? C’est un ami”, répond Spawn. Raiden semble alors montrer un peu de respect pour Spawn, se souvenant peut-être de son propre temps passé avec Batman, car il dit: “Il semble que nous soyons tous les deux bien voyagés.” Et puis, bien sûr, ils essaient de s’entre-tuer.

Il est intéressant de noter que ni Raiden ni Spawn ne mentionnent Batman par leur nom, bien qu’il soit évident de qui ils parlent, d’autant plus que Warner Brothers possède Netherrealm Studios, et The Joker est déjà un personnage de Mortal Kombat 11. Cependant, il est probable que mentionner le nom de Batman n’était tout simplement pas nécessaire, car tout le monde peut clairement déterminer de qui il parle en se basant sur des mots comme “croisé” et “chevalier noir” même si, comme Raiden le fait remarquer avec précision, ces mots pourraient également être utilisé pour décrire Spawn lui-même.

Ce ne serait pas la première fois que Spawn et Batman interagiraient l’un avec l’autre, comme une bande dessinée à un coup de 1994 écrite par Frank Miller montre que le couple fait équipe après s’être constamment battu violemment parce que chaque héros pensait l’autre était leur ennemi. Bien qu’il ne soit pas clair si ce même incident est ce qui a amené Frayer et Batman ensemble dans le Mortal Kombat 11 l’univers, c’est agréable de voir des clins d’œil à l’histoire de DC Comics ainsi révélés … et peut-être que cela pourrait être un indice secret que Batman arrive dans le prochain Kombat Pack.

