Batman et Superman découvrent un sombre secret de Jim Gordon

Le commissaire Gordon infecté par le rire de Batman révèle à Batman et Superman un sombre secret

Après les événements du Batman qui rit, la série de Joshua Williamson et David Marquez a présenté les six secrets, un groupe de héros infectés par le sinistre Dark Knight du Dark Multiverse. Maintenant sous la garde de Batman et SupermanLe commissaire James Gordon a révélé un sombre secret: il a menti aux familles de ceux qui sont morts aux mains de quelques super-vilains de Gotham au sujet de l’héroïsme de leurs proches.

Vous pouvez voir l’aperçu de cette nouvelle livraison ci-dessous

Écrit par JOSHUA WILLIAMSON

Art et couverture de DAVID MARQUEZ

Variante de couverture en carton de MARK BROOKS

La série a déjà révélé qui sont les six secrets, alliés des héros de DC Comics infectés par le virus Batman riant, capables d’en faire le pire cauchemar de l’humanité, d’abord c’était l’incorruptible Shazam, alors le commissaire Jim Gordon, qu’ils ont suivi Coléoptère bleu, Hawkman, Donna Troy et dont la dernière pièce est déchirante pour Superman, depuis sa cousine Supergirl Elle est infectée après avoir arrêté un batarang infecté envoyé contre l’homme d’acier.

Avec The Batman qui rit sorti de sa prison, l’horloge marque l’heure pour le chevalier noir et l’homme d’acier de suivre les six secrets et d’essayer de les arrêter.

Article précédentRobert Downey Jr choisit le meilleur film qu’il ait réalisé

Article suivantChéri dans le Franxx: analyse de la série complète sur Blu-Ray

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia pourchassé par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.