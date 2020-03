Batman et Superman face à un cauchemar kryptonien

Partager

Les aventures de Batman et Superman sont souvent caractérisées par les incroyables méchants auxquels ils sont confrontés, mais cette fois, cela peut être trop, même pour eux.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Batman et Superman # 8où le Général Zod utilisez la fosse de Lazare pour sauver les Kryptoniens … Mais créez un cauchemar zombie!

Les fans de DC Comics ils sont pleinement conscients des effets miraculeux des flaques vertes et brillantes de l’eau mystique du Lazare tout en donnant vie aux morts … Mais en retour, ce qui revient n’est pas exactement ce qui reste. S’il est vrai que les puits de Lázaro ont gardé le méchant en vie Ra’s al GhulDepuis des siècles, ils sont également connus pour rendre les gens fous. Par exemple, il a fallu des années avant Jason Todd (ex Robin) récupéré alors qu’il tourmentait Batman et Superman comme Red Hood.

Alors que d’autres ont utilisé les puits pour tromper la mort, le Général Zod, a essayé quelque chose de fou, même pour lui. En apprenant l’existence de ces lieux mystiques de la Suicide Squad, Zod a pris la petite ville de Kandor remplie de Kryptoniens morts et l’a plongée dans les eaux vertes. Le résultat fut horrible, alors qu’un essaim volant d’étrangers zombies enragés en émergea.

Même pour Ra’s al Ghul, il était difficile d’assimiler ce qui se passait.

Bien que Zod admette finalement que son plan pour ressusciter Kandor était très dangereux, Batman et Superman reconnaissent pourquoi leur rival ressentait le besoin d’essayer. Lorsque Kandor a été détruit par le méchant Rogol Zaar, il a non seulement détruit la capitale Krypton, mais il a tué des milliers de réfugiés. Fait intéressant, Zod savait que son expérience avec Lazarus échouerait probablement, alors il n’a utilisé que la moitié de la population de Krypton et a gardé l’autre moitié pour une tentative ultérieure.

Partager

Publication précédente

Ryan Reynolds pourrait jouer dans l’adaptation de Dragon’s Lair

Article suivant

Vraie raison pour laquelle Vin Diesel n’est pas revenu à Fast and Furious 2

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.