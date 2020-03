Batman fait l’une de ses plus grosses erreurs

Batman fait confiance à la mauvaise personne et libère involontairement l’un des méchants les plus dangereux de Gotham (avis de spoiler Batman 1021)

Batman a un CV impressionnant. Considéré par beaucoup comme le meilleur détective du monde, Batman est sans doute le meilleur génie tactique de DC et est en excellente condition physique. Bien qu’il n’ait pas de super pouvoirs, Batman a un intellect supérieur qui le place au plus haut niveau des héros qui composent l’univers DC.

Cependant, Batman est toujours humain. Et parce qu’il est humain, il peut aussi faire des erreurs, surtout quand il s’agit de personnes qu’il considère comme des amis. Et dans Detective Comics # 1021, Batman enquête sur une série de meurtres qui semblent être liés à Two Faces, son vieil ami d’enfance, Harvey Dent.

En raison de leur amitié d’enfance et de l’association qu’ils avaient en tant que justicier de Gotham et procureur de district, Dent connaît l’identité secrète de Batman, même si son autre moitié ne le sait pas. Pendant que Batman conduisait la Batmobile, Dent a arrêté Batman de mort en s’adressant au Chevalier Noir de son vrai nom, Bruce.

Lorsque le croisé capé s’arrête, Dent demande désespérément son aide pour contrôler son alter ego meurtrier. Batman lui dit que la seule façon de l’aider est de le ramener à l’asile d’Arkhan et dit à Dent de monter dans le véhicule.

Dans la Batmobile, Dent commence à parler de la façon dont son autre camp essaie de prendre le relais et attend l’opportunité parfaite d’attaquer. Le croisé capé répond en rappelant à son ami que “Harvey Dent est plus fort que deux visages” et l’encourage à continuer à se battre. Batman s’arrête au palais de justice de Gotham pour poursuivre son enquête sur ce que fait Two Faces. Il laisse Dent menotté à la Batmobile tout en émettant une impulsion électromagnétique avant d’infiltrer le bâtiment.

Alors qu’il est confiné à la Batmobile, Dent frappe l’intérieur du véhicule, en colère qu’ils l’aient laissé derrière lui et insistant pour qu’il puisse contrôler Two Faces, déclenche une explosion qui brise les menottes et frappe sa tête contre le toit de la voiture, le frappant assez fort. afin que sa personnalité à deux faces puisse apparaître. Deux visages s’échappent du véhicule et se dirigent vers le tribunal. Le méchant dérangé parvient à se faufiler sur le héros de DC tout comme le détective a découvert un culte des adeptes de Two-Face. Alors que Batman est toujours stupéfait par sa découverte, le méchant pointe un pistolet sur le héros et tire plusieurs coups de feu, laissant Batman saigner au sol.

Alors que le chevalier noir est généralement l’un des meilleurs décideurs de DC, Dent a fait appel au passé de Batman et à son humanité en l’appelant Bruce. Cela a suffisamment abaissé la garde de Batman pour laisser Two-Faces dans la Batmobile. Même s’il l’a enfermé là-bas, le chevalier noir a quand même laissé sans surveillance l’un de ses méchants les plus dangereux dans l’un des véhicules les plus puissants et potentiellement destructeurs de DC.

Peut-être aveuglé par sa propre croyance en ce qui reste de son vieil ami, Batman a fait la rare erreur de croire que Dent serait capable de contrôler son autre moi assez longtemps pour que le détective fasse son enquête. Cependant, il a découvert que la personnalité à deux faces est beaucoup plus forte qu’il ne le pensait, et les résultats de cette confiance ont été désastreux.

