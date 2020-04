Batman: la suite de la série animée réécrit sa plus grande défaite

Les fans se souviennent comment Homme chauve-souris a subi sa plus grande défaite aux mains du criminel super fort Bane dans le scénario de Knightfall des années 1990. Après avoir mis Batman à travers un gant exténuant de lutte contre le crime sans arrêt qui a laissé le chevalier noir physiquement, mentalement et émotionnellement épuisé, Bane a finalement affronté Bruce Wayne dans son propre manoir. Profitant de l’épuisement de Batman, Bane a réussi à briser le dos de Bruce Wayne, le paralysant temporairement et mettant le criminel hors service pendant des mois.

La défaite de Batman était si emblématique que la scène a été repensée pour le dernier film Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Cette version a vu un Batman plus âgé abattu par Tom Hardy’s Bane qui a gravement blessé la colonne vertébrale de Bruce Wayne – uniquement pour que le chevalier noir reconstruise son corps et revienne pour prendre Bane dans l’apogée du film.

Plus récemment, Batman a de nouveau affronté Bane dans le premier numéro de Batman: The Adventures Continue, la continuation de la bande dessinée du célèbre Batman: The Animated Series. Une fois de plus, Bane tente de briser la chauve-souris – seulement pour découvrir que Batman a appris un tour ou deux depuis leur dernière rencontre.

Contrairement à la défaite de Batman à Knightfall, la dernière rencontre de Batman avec Bane se produit très brièvement dans le prologue. Alors que Batman patrouille Gotham City à la recherche de Bane, il trouve le cerveau super fort qui l’attend sur le toit. Se précipitant, Batman prend immédiatement l’offensive, renversant Bane d’un seul coup. Un instant plus tard, cependant, Bane se regroupe et soulève Batman au-dessus de sa tête, criant sa ligne emblématique, “Je vais te briser!”

Avant que Bane puisse livrer son coup de retour (littéral), il chancelle soudainement et tombe au sol – sans que Batman ait même besoin de porter un autre coup. Il s’avère que le plus grand détective du monde s’est préparé à ce combat bien à l’avance – en frappant secrètement Bane avec des drogues assommantes il y a une demi-heure, puis en les soutenant avec des fléchettes endormies pour le combat principal. Jamais du genre à tenter sa chance dans un combat, Batman promet silencieusement de quadrupler la dose pour leur prochaine rencontre.

C’est un combat amusant et court pour un méchant qui a déjà brisé Batman. Cependant, il convient de noter que cette version de Bane n’a jamais réussi à briser la chauve-souris. Bane a fait sa première apparition animée dans la saison 2, épisode 10 de Batman: The Animated Series, dans une histoire simplement intitulée «Bane». Au point culminant de l’épisode, Bane parvient à attraper Batman et se rapproche dangereusement de briser sa colonne vertébrale – mais avant qu’il ne puisse, Batman sabote l’appareil Venom améliorant la force du méchant, donnant à Bane une surdose massive et l’assommant.

La stratégie de Batman pour battre Bane dans Batman: The Adventure Continues # 1 est également étonnamment similaire à l’une des terminaisons alternatives de la série Web animée How It Should Have Ended proposée pour The Dark Knight Rises. Dans l’épisode HISHE «Comment le soulèvement du chevalier noir aurait dû se terminer», les scénaristes soulignent que Batman de Christian Bale aurait simplement pu frapper Bane avec ses batarangs endormis, comme il l’a fait pour plusieurs hommes de main plus tard dans le film. Bien qu’une seule fléchette ne parvienne pas à assommer Bane, le HISHE Batman décharge simplement des dizaines de fléchettes sur son ennemi, mettant Bane en sommeil sans obliger Batman à se rapprocher.

Quoi qu’il en soit, le bref combat sert à montrer la différence fondamentale entre Batman et Bane. Alors que Bane s’appuie fréquemment sur la force brute et des tactiques lourdes pour vaincre ses adversaires, Batman utilise régulièrement des stratégies plus créatives et subtiles pour éliminer ses ennemis. Bane a peut-être brisé la batte une fois – mais Bruce Wayne peut rarement être abattu de la même manière deux fois.

